12 mil exames começarão a ser marcados em Osasco

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, lançou na segunda-feira, 30, o Programa Saúde Renovada, com a intenção de reduzir o tempo da fila de espera para marcação de exames, consultas e procedimentos cirúrgicos.

Segundo dados da Secretaria de Saúde, atualmente, a fila chega a 230 mil pessoas que aguardam por procedimentos e, destes, 115 mil esperam por diagnósticos e tratamentos que dependem de resultados de exames.

Para reverter este quadro, a Prefeitura iniciou os agendamentos de mais de 12 mil exames de ultrassonografia e mamografia pela Central 156 para atendimento a partir de fevereiro. Hoje, 44 mil pessoas necessitam realizar estes exames e com o Programa Saúde Renovada, 26% dos pacientes serão atendidos já nesta primeira fase.

Durante o lançamento, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, fez questão de fazer a primeira ligação para um dos munícipes desta lista de agendamento. “Estamos combatendo com soluções enérgicas e inovadoras os problemas que encontramos ao assumir a administração de Osasco, principalmente na área da Saúde”, disse.

Os contatos serão realizados de domingo a domingo, das 8h às 21h e se estenderão por diversas especialidades nas próximas fases do programa. “O munícipe vai receber uma ligação da nossa Central 156 e informará se já realizou o exame ou não. A partir desta informação, os atendentes seguirão os procedimentos até a marcação dos exames”, explicou José Carlos Vido, secretário de Saúde.

Após fazer algumas ligações, Lins agradeceu o empenho dos funcionários da Central 156 e afirmou que Saúde é prioridade em seu governo. “Osasco merece e tem condições de oferecer um atendimento de qualidade e digno para todos. Sabemos das dificuldades na Saúde e não mediremos esforços para mudar o atual cenário”, disse. Outra ação que a prefeitura está fazendo e está ligada a Saúde é a utilização da equipe do Núcleo de Combate à dengue, que percorreu na última semana, cerca de 2.500 residências do bairro Jardim Novo Osasco orientando os moradores sobre os procedimentos necessários para manter o Aedes aegypti longe das casas.

A ação deve se repetir por vários bairros.