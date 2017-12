24 viaturas e 72 homens trabalharam para conter o incêndio no Centro de Distribuição do Pão de Açúcar; Fumaça pode ser vista em vários bairros de Osasco

Um incêndio de grandes proporções atingiu na tarde desta quarta-feira (27) um galpão de distribuição do Grupo Pão de Açúcar em Osasco Segundo a companhia, o imóvel foi evacuado e ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, 24 equipes, com 72 homens de Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba e da Zona Sul da capital, foram acionadas para combater o fogo. O depósito fica na Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, altura do número 3.077, no Industrial Anhanguera