Bernadete, a dama do Samba e os seus 43 anos de Carnaval

A cantora osasquense foi a primeira mulher a interpretar um samba no Anhembi. a sambista sonha em fazer um grande show em Osasco.

Talento, competência e o dom de ser sambista e mulher são qualidades que acompanham a cantora Bernadete. A artista osasquense de 66 anos, nasceu no bairro do Tatuapé em São Paulo e viveu sua infância e adolescência no bairro da Lapa. Chegou em Osasco no ano de 1983 no auge dos seus 32 anos, mas seu contato com samba, teve início bem cedo, aos nove anos de idade.

Quando criança, a menina ouvia seu pai cantar samba no quintal de casa e apreciava a música também, quando ele tocava o violão de sete cordas. “Ás vezes eu cantava junto com ele. Ele reunia os amigos em casa e tocava samba regional. Ele chegou a montar um grupo chamado Preto e Branco. Minha mãe também cantava, era tímida, mas cantava bem. Com certeza, eles foram as minhas primeiras referências musicais”.

Das lembranças da infância, Bernadete coleciona diversas. Uma delas, foi a da participação na novela Clarissa da Rede Record. Na escola a aluna extrovertida foi indicada por uma professora para fazer parte do elenco. “Diziam que eu carregava o jeito e as características que a emissora exigia. Eu tinha trança e também de cor negra, era o que eles precisavam”.

Mesmo com a experiência na televisão, a menina talentosa descobriu que gostava mesmo era de cantar. Então, a partir daí, passou a participar de programas de calouros como os famosos na época, do Bolinha e Chacrinha.

Ao chegar na cidade de Osasco, a cantora formou um grupo chamado ‘Sexta-feira’ e passou a cantar na Praça do Samba. “Foi uma época muito boa. Foi lá que conheci o Negritude Júnior e o Juventude S.A.”

Bernadete acumula em seu vasto currículo de sambista, a parceria com os mais famosos nomes do samba e o título de ter sido a primeira mulher a puxar um samba enredo no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. “A escola de samba Unidos do Peruche, na década de 80, precisava de alguém para puxar o samba da escola. Eu já cantava na Império Lapeano, daí, alguém gravou uma fita K7 e entregou para os diretores e eu fui aprovada na hora.No dia do desfile, no sábado, a Eliana de Lima (puxadora de samba oficial da escola) foi para o hospital ganhar neném e eu assumi o lugar dela, mas antes, na sexta-feira, eu já havia cantado pela Império Lapeano, então, fui a primeira e a segunda mulher a cantar samba no Anhembi.” (risos).

Com tanto prestígio e competência, a cantora foi convidada a cantar também nos antigos carnavais na região, destacando-se em Escolas de Barueri e Carapicuíba. Em Osasco, Bernadete cantou com a Império Negro, tradicional escola da zona norte da cidade, dessa escola, uma boa lembrança: “Foi a única escola que me pagou em dólar, deu o meu cachê em dólar”.

Sobre a extinção dos desfiles das escolas de samba em Osasco, a sambista falou com tristeza do assunto. “É uma pena que isso tenha acontecido. É uma grande perda cultural. O carnaval é uma maneira do povo extravasar e isso acontece apenas uma vez por ano. A nossa região precisa dar ao povo esse acesso à cultura”.

Apesar de ser moradora da cidade, Bernadete nunca fez um grande show em Osasco que pudesse representar toda sua importância como artista e contribuição ao mundo do samba. Aos 66 anos de idade, a primeira-dama do carnaval na região revela um de seus maiores sonhos: lotar com seu show o Ginásio José Liberatti em Presidente Altino e também se apresentar no Teatro Municipal da cidade.

A sambista já se apresentou no Ginásio Tranquedão em Carapicuíba e abriu o show do Alceu Valença, ao lado do grupo Ministério do Samba, na Concha Acústica no Jardim das Flores em Osasco.

Para a grandeza que a cantora representa no cenário artístico ainda é pouco e Bernadete faz um apelo. “Gostaria de ser mais valorizada em Osasco. Em São Paulo, sou muito reconhecida, faço diversos shows e aqui na cidade, ainda não tenho esse reconhecimento”.

Completando 26 anos do lançamento do seu disco, ‘Jogo da Vida’, a cantora deve ganhar os palcos nos anos de 2017/2018 cantando Jovelina Pérola Negra, circulando nos Sesi’s de São Paulo, junto com o Grupo que acompanha e de quem é a madrinha, o Ministério do Samba.

A sambista pode ainda ser vista no carnaval de São Paulo no sábado de carnaval, cantando com a Peruche, a segunda escola a desfilar na noite do carnaval paulista. Bernadete será também personagem principal de uma matéria para a revista Brasileiros.

Para quem ainda não conhece a cantora, outra oportunidade de vê-la é assistir ao Curta Documentário “Bambas”.

Para o aniversário de emancipação de Osasco, que acontece no próximo dia 19, a cantora afirmou que o maior presente que a cidade pode receber é a valorização dos artistas locais. “São muito poucos artistas que se destacam aqui e quando há um evento, eles (o poder público) valorizam sempre os mesmos artistas, que são os grandes e os de fora. Se conseguissem valorizar os artistas daqui, já seria um grande presente pra cidade.”