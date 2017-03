Os Smurfs estão de volta

Quem nasceu na década de 70, 80 OU 90, com certeza já ouviu falar dos smurfs. Criaturinhas mágicas que são apaixonantes. Eles estão de volta, o destaque desta vez vai para a Smurfette que começa a questionar sua existência

Por Patricia Naresse

Nesta nova aventura dos Smurfs, encontramos Smurfette e seus amigos em uma empolgante e divertida caminhada pela inexplorada Floresta Proibida. Para tentar encontrar uma misteriosa vila perdida, antes que o malvado feiticeiro Gargamel o faça. Eles embarcam em uma jornada cheia de ação, perigo e mistério. Eles seguem o caminho que os levará a descoberta do maior segredo de sua história.

Dirigido por Kelly Asbury, responsável pelo sucesso de “Sherek 2”. A animação conta com grande elenco de dublagem, que tem a cantora Demi Lovato dando voz a personagem principal (Smurfette), e outros nomes de peso, como Julia Roberts e Rainn Wilson. A dublagem brasileira não fica para trás.A atriz Maísa Silva, Ivete Sangalo e Rodrigo Lombardi emprestam suas vozes para os personagens azuis. O filme conta com um orçamento de R$ 60 milhões, o investimento não foi apenas em elenco e direção, o longa é feito completamente em animação, traz personagens carismáticos e um design de produção de encher os olhos.

No desenvolver do filme, Smurfette se depara com o fato de todos os companheiros terem uma função precisa na comunidade. Ela então passa a se questionar qual sua função, o porquê dela ser a única menina dentre os 99 meninos Smurfs, e se coloca em busca de seu verdadeiro “eu”, mal sabendo a grande surpresa que a aguarda. Partindo com seus amigos Desastroso, Robusto e Gênio, eles encontram a Vila Perdida, aonde descobrem grandes respostas, mas também têm a missão de protegê-la de Gargamel.

Os Smurfs e a Vila Perdida tem elementos de uma animação satisfatória, mas peca no humor infantilizado (indicado apenas para crianças pequenas) e a narrativa um pouco confusa ao tentar equilibrar o foco, que por vezes não se sabe se está em Smurfette ou na Busca da Vila Perdida. É um filme bom, mas não se destaca em meio há tantas animações inovadoras.

Com estreia para o dia 6 de Abril, o longa é indicado para geeks e pessoas que cultuam o universo retrô. Também para crianças e adultos nostálgicos da década de 80. Uma forma de matar a saudade e interagir com a nova geração através da cultura pop.