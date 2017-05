A derradeira aventura de Jack Sparrow?

O quinto filme da franquia Piratas do Caribe, resgata personagens aclamados, possui um vilão ameaçador e dois “monstros” do Rock n’ Roll

Em “Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar”, Capitão Jack Sparrow (Johnny Depp) se encontra com os ventos da má sorte soprando com mais força, quando o Capitão Salazar (Javier Bardem) cheio de ódio, escapa do Triângulo do Diabo e liderando um exército de piratas fantasmas está determinado a eliminar todos os piratas da face da Terra, principalmente Sparrow.

Sua única esperança de sobrevivência é encontrar o lendário Tridente de Poseidon, um poderoso artefato que concede o controle dos sete mares aquele que o possui.

Para achá-lo, ele terá que fazer alianças com a brilhante astrônoma Carina Smyth (Kaya Scodelario) e o teimoso marujo Henry (Brenton Thwaites). Comandando seu novo e pequeno navio Dying Gull, Jack precisará mudar seu destino, e se salvar de uma das piores desavenças em que já se encontrou.

Johnny Depp retorna ao seu marcante papel de Capitão Jack Sparrow (que já lhe rendeu uma indicação ao Oscar em 2004), agora enfrentando Javier Bardem (vencedor do Oscar em 2007 por “Onde Os Fracos Não Tem Vez”) na pele do Capitão Salazar.

Fechando os personagens principais temos a atriz anglo-brasileira Kaya Scodelario sendo Carina Smyth e Brenton Thwaites como Henry.

Figuras amadas dos filmes antecessores também marcam presença, como o caso de Capitão Barbossa (Geoffrey Rush), e o retorno de Elizabeth Swann (Keira Knghtley) e Will Turner (Orlado Bloom). Além de Keith Richards (pai de Sparrown), o longa traz consigo outra lenda do Rock: Paul MacCartney. A direção ficou nas mãos de Joachim Rønning e Espen Sandberg.

Com estreia marcada dia 25 de Maio, “Piratas do Caribe – A Vingança de Salazar” têm efeitos visuais impressionantes, bom ritmo, cenas de ação sólidas e divertidas, e um vilão extremamente sombrio.

Tem mais coração que seu anterior, focando mais nos personagens e no mundo.

Os fãs da franquia não ficarão desapontados.

Nesta semana, a estreia do filme ficou a perigo pois Bob Iger, executivo-chefe da Disney, admitiu que um filme ainda inédito havia sido roubado do estúdio, e que os piratas informáticos haviam exigido um resgate para não espalhá-lo. Apesar de Iger não ter revelado o título, o portal Deadline apurou que se trata de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar

As fontes do site disseram também que os estúdios Disney, que colaboram com a investigação federal, não vão ceder à chantagem para recuperar o filme em que Johnny Depp volta a encarnar o capitão Jack Sparrow, e que tem o ator espanhol Javier Bardem no papel-título.

Seguindo o procedimento habitual nos últimos ataques, os hackers pedem um resgate de valor não revelado, mas sabidamente altíssimo, a ser pago em bitcoins (uma moeda não rastreável, com circulação exclusivamente eletrônica). Inicialmente, ameaçaram liberar cinco minutos do filme e ir soltando 20 minutos por vez, até que o pagamento seja concluído.