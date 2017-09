4 homens e 3 mulheres decidirão destino de acusados da Chacina em Osasco

O Conselho de Sentença que julgará dois policiais militares e um guarda-civil acusados de matarem 17 pessoas em Osasco e Barueri, no dia 13 de agosto de 2015, foi escolhido: quatro homens e três mulheres decidirão se cada integrante do trio é culpado pela chacina ou inocente.

Sob forte esquema de segurança, teve início nesta segunda-feira (18) o julgamento dos soldados da PM Fabrício Emmanuel Eleutério e Thiago Barbosa Henklain e o GCM Sérgio Manhanhã (veja abaixo como foi a sequência de ataques). É também acusado pelos crimes — uma das maiores chacinas da história de São Paulo — o cabo da Polícia Militar Victor Cristilder Silva dos Santos, que entrou com um recurso e teve seu processo desmembrado.

O júri atrasou cerca de duas horas porque uma testemunha não foi localizada.

Dezenas de pessoas protestam em frente ao Fórum de Osasco. Um grupo protesta a favor de Manhanhã, enquanto familiares das vítimas também manifestam. Com gritos de “soltem o inocente” e camisetas em apoio ao guarda, o grupo — de cerca de 30 pessoas — ficou até a hora do julgamento. Outro grupo levou faixa com fotos das vítimas de chacina em Osasco e Barueri.