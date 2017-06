40 casais de Jandira participam de Casamento Coletivo

No último sábado, 27), 40 casais de Jandira oficializaram sua união civil em uma linda cerimônia realizada no Portal Ecológico Municipal. O Casamento Comunitário, que foi organizado pelo Fundo Social de Solidariedade de Jandira, com apoio da Prefeitura, contou com a presença do prefeito Paulo Barufi, da presidente do Fundo Social de Solidariedade Márcia Bandeira Barufi, do vice-prefeito Manoel Domingues, do Oficial de Registro Civil do Cartório de Jandira Marcelo Barbi e da Juíza de Paz de Jandira Dra Neusa Maria Steines, além de padrinhos e familiares dos noivos.

Durante a cerimônia, além de uma lembrança oferecida pela Prefeitura, os casais receberam a Certidão de Casamento oficial, emitida pelo Cartório de Jandira. A festa ainda teve direito a bolo e salgadinhos, que foram oferecidos a todos os presentes.

O casal Fernando Correa Campos e Shirley Cristina Campos aprovou a realização do evento. “Foi muito bom, tivemos a oportunidade de concretizar o nosso sonho. É uma chance muito boa para quem não tem a oportunidade de organizar e arcar com os custos do casamento”, comentou o noivo.

Presente ao evento, o prefeito Paulo Barufi fez questão de homenagear os noivos. “Nesse dia especial, gostaria de parabenizar todos os casais, quero desejar muitas felicidades a todos. E também gostaria de parabenizar todos os envolvidos na realização dessa cerimônia, que foi pensada em todos os detalhes para vocês”, disse o prefeito Paulo Barufi.