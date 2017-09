Colégio Haya comemora 40 anos educando e formando cidadãos

a instituição de ensino comemorou 40 anos de fundação com uma grande festa e uma placa comemorativa FOI oferecida pela câmara municipal de Osasco. durante o evento, ainda foi sorteada uma bolsa de estudos e alunos, ex-alunos e funcionários prepararam apresentações e exposições

No sábado, 16, no tradicional colégio de Osasco aconteceu uma concorrida Sessão Solene da Câmara Municipal para a entrega de uma Placa Comemorativa ao Colégio Haya pelos 40 anos de fundação.

A propositura foi de autoria do vereador Jair Assaf (PROS) e aprovada por todos os vereadores. Na sessão solene, a presença entre outros, do presidente do legislativo osasquense Dr. Elissandro Lindoso (PSDB) e dos vereadores Josias da Juco (PSD) e Jair Assaf, da diretora Maria Yamato acompanhada de seu marido, Sérgio Yamato, fundador e mantenedor do Colégio.

No evento de entrega da placa, discursos emocionantes do vereador Jair Assaf, do ex-vereador Fábio Yamato, filho do casal Maria e Sérgio e por fim, um discurso feito com o coração, pela empresária e diretora daquele que é um dos mais importantes colégios de Osasco, por onde, nesses quarenta anos foram educados para a vida milhares de crianças e jovens.

Maria Yamato fez questão de mencionar a importância de seu marido para a instituição, registrou a presença de Alexis Yamato, na oportunidade representando seu pai, sócio e diretor financeiro, Keigo Yamato, da Assistente de Direção, Mariane Tieme Yamato e dos filhos/ex-alunos, Fábio e Maurício. Registrou também e saudou a presença dos coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, equipe administrativa, professores, funcionários, pais, alunos, ex-alunos, ex-professores e ex-funcionários. Agradeceu também por participarem de um momento tão importante da história do Haya.

Em seu discurso a diretora Maria abordou a brilhante história do colégio que começou em 1977. “Uma história que se iniciou cheia de sonhos, desafios, esperanças e conquistas.” O Haya nasceu do encontro e união dos amigos Sergio Yamato, José Fugio Mori, Dr. José Amando Mota, Dr. Giro Inoguti, Ary Antonio Nader, Geraldo Moura e Kookiti Yamato. “Referência para a vida, priorizando os alunos, a construção de valores sólidos e um ensino de excelência”, discursou.



Uma curiosidade em seu discurso e que muitos não sabiam era que o Colégio Haya, nasceu no mesmo ano do filho do casal, Fábio Yamato. “Essa semente germina há 40 anos produzindo grandes frutos, fazendo desabrochar um projeto educacional que está sempre sendo ampliado, aprofundado, voltado para a inclusão social, humanização e capacitação. Aqui trilhamos uma busca pela superação entre a realidade, os sonhos e as concretizações.”

Para a diretora do Haya, Maria Yamato participar desta história dá a oportunidade de aprender a conviver, a ceder, a defender os princípios dela, a rir e a chorar. “Me traz o sentimento de estar contribuindo para um projeto educacional que busca um mundo melhor.”

Maria ressaltou a importância da equipe de educadores do colégio. E não é apenas o mérito solitário de uma educadora, é a realização e a colaboração de uma grande equipe a nossa volta. Abraço e agradeço a todos que fazem parte deste caminho que trilhamos com dedicação e confiança. Os professores e funcionários mais antigos que garantiram o crescimento e o sucesso da nossa escola. Os novos profissionais que escolheram assumir a filosofia educacional do Colégio Haya. A equipe do Haya compartilhou conosco de emoções diárias entre a tarefa de educar e ser gente! Gente que pensa, sonha, sofre, chora, gente que tem garra, que luta pelas conquistas cotidianas, que se uniu a nós em busca de melhores condições de trabalho para melhorar a qualidade da educação em prol das nossas crianças.”

A diretora ressaltou o sucesso de ex-alunos do colégio. “Vejo com muito orgulho e carinho, o sucesso dos nossos ex-alunos atuando em diversas áreas, dos pais que fortificam os princípios de amor e crença em nossa escola.”

Por fim, Maria Yamato agradeceu o vereador Jair Assaf pela honraria. “Receber esta homenagem na cidade em que escrevemos nossa história é muito significativo para todos nós. Temos muito orgulho de poder contribuir com a educação de nossos jovens, de poder acompanhar as transformações pelas quais Osasco passou e promover essas mudanças também dentro das nossas salas de aula.”

Após a sessão solene houve apresentações de alunos do ensino ao infantil ao médio e exposições dos mais diversos assuntos.