50% dos metalúrgicos da região de Osasco param na greve geral

Os Metalúrgicos da região de Osasco participaram de forma expressiva da greve geral desta sexta-feira, 28. Cerca de 50% da categoria parou totalmente ou parcialmente a produção. Diversas metalúrgicas espalhadas pela base do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região ficaram paradas, dentre elas Cinpal, Meritor, Belgo, Cimaf, Construmont, São Raphael, Nyaço, Budai, Demag, Forja Fix, Metalsa, Jan Lips, Itaim, Alvenius, Schunk, Daisa, Mikatos, Spaal, Rossini, Dinatecnica, Modefer e Wap Metal.

O resultado nas portas das fábricas é uma construção conjunta do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região e da categoria, que desde o início do ano participa de mobilizações contra as reformas trabalhista e da Previdência. Os atos ganharam ainda mais força em 7 de abril, quando os metalúrgicos da região aprovaram participação na greve geral. “Os trabalhadores entenderam que seus direitos correm perigo, por isso atenderam ao chamado das centrais sindicais para a greve geral”, avalia o presidente do Sindicato Jorge Nazareno.

Metalúrgicos participam de atos espalhados pela região

A mobilização dos metalúrgicos foi mais uma vez para além das fábricas. Isto porque a categoria também participou de diversos atos que aconteceram na região, nesta manhã, como nas cidades de Osasco, Taboão, Cotia e Itapevi. Todos com o mesmo propósito: mostrar para população os prejuízos que todos os trabalhadores terão, se as reformas trabalhista e da Previdência forem aprovadas.

Além dos metalúrgicos, os atos tiveram participação de diversas categorias, entre elas: bancários, comerciários, frentistas, e movimento sociais e militantes de partidos políticos de esquerda. Em Osasco, o ato começou no Largo de Osasco e percorreu importantes avenidas e ruas da cidade. A manifestação contou com a participação da população e com a paralisação de boa parte dos ônibus do município. “Este é o maior movimento que já fizemos em Osasco nos últimos anos e que mobilizou diversas categorias, e contou com a simpatia da população. Isso mostra que a nossa causa tem ressonância com aquilo que pensa o conjunto da população”, destacou o presidente do Sindicato, Jorge Nazareno.

Teve ato com participação do Sindicato também em Itapevi, com concentração na Praça Dezoito de Fevereiro. De lá, trabalhadores de diversas categorias seguiram até o INSS da cidade. O movimento foi encerrado na Praça Central, próxima a estação de trem. Já em Cotia, uma passeata passou pelas principais ruas da cidade, inclusive na via de acesso da Raposo Tavares, e o movimento foi encerrado em frente à Prefeitura.