50 vias de Osasco serão recapeadas. Confira a lista.

No início do mês de dezembro, a prefeitura deu início ao programa de recapeamento de vias públicas. A primeira via beneficiada foi a Avenida Padre Vicente Melillo, no Jardim D´Abril, zona Sul.

O programa de pavimentação atenderá mais de 50 ruas e avenidas, de grande movimentação de veículos e pedestres, em mais de 20 bairros da cidade, avançando na mobilidade urbana com a recuperação desses locais que necessitam de intervenção com mais urgência.

O prefeito Rogério Lins informou que a administração está investindo mais de R$ 100 milhões de recursos próprios no programa, para que possa oferecer à população uma malha viária de qualidade, garantindo uma circulação mais tranquila e segura.

Conheça as principais vias do programa que receberão o serviço de recapeamento asfáltico:

Av. Padre Vicente Melillo – Jardim D’Abril – concluído

Rua Casper Líbero – Vila Osasco – concluído

Rua Justino Alvares – Jardim Elvira

Av. Bussocaba – Centro

Av. Jaguaribe – Jaguaribe

Rua Alberto Santos Dumont – Bela Vista

Rua Mal. Luiz Alves de Lima e Silva – Quitaúna

Rua Rubens do Amaral – Jd. Bela Vista

Rua Silvana Melli – Jd. Bela Vista

Av. Analice Sakatauskas – Bela Vista

Rua Narciso Sturlini – Centro

Av. Aurora Soares Barbosa – Centro

Rua Cipriano Tavares – Centro

Rua Antônio José Nurchis – Jd. Califórnia

Rua João Marchetti – Vila Ayrosa

Rua José Anacleto da Silva – Vila Ayrosa

Rua Líbero Carnicelli – Jd. Ipê

Rua Três Andradas – Jd. Piratininga

Rua Eugênio Pacelli – Jd. Santa Maria

Rua Ana Zozi Toni – Presidente Altino

Rua Jaime Regalo Pereira – Centro

Rua Lídio Rodrigues – Jd. Belmonte

Rua Ruy Mitsuo Shibata – Jd. Novo Osasco

Rua Pastor Josias Baptista – Jd. Novo Osasco

Rua Marina Bernardes de Souza – Jd. São Victor

Rua Nelson Palamin – Jd. Novo Osasco

Rua Geraldo Francisco de Sá – Jd. Tereza

Rua Vinte e Um de Abril – Jd. Novo Osasco

Rua Luciano Francisco da Silva – Jd. Novo Osasco

Rua Fantino Campioto – Jd. Belmonte

Rua Cristiniano Zwicker – Jd. Novo Osasco

Rua Barão de Taquari – Jd. Helena

Rua Zenilca Caieiras dos Santos – Jd. Tereza

Rua Madalena Santiago – Jd. Tereza

Rua José Martins de Souza – Jd. Almazio

Rua Grécia – Jd. Veloso

Av. Novo Osasco – Jd. Novo Osasco

Av. Washington Luiz – Quitaúna

Rua Frei João Augusto Becker – Remédios

Rua Valter de Paulo Soares – Quitaúna

Rua Guido Portumati – Jd.Elvira

Rua Walt Disney – Jd. Elvira

Rua São José – Jd. Helena Maria

Rua Calixto Barbieri – Jd. Elvira

Rua Frei Gaspar – Jd.Piratininga

Rua Albino José Freixeda – Pres. Altino

Rua Francisco Alves – Vila dos Remédios

Rua São Francisco – Vila Menck

Rua Antonio Agú – Centro

Av. Marechal Rondon – Av. dos Autonomistas