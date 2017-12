67% dos atendimentos no Sistema Castello-Raposo no Natal foram por panes elétricas

Durante a Operação Natal, entre a sexta-feira, 22, e a segunda, 25, a CCR ViaOeste realizou 714 atendimentos a usuários com problemas em seus veículos no Sistema Castello-Raposo. Em média, a concessionária socorreu um usuário a cada 8 minutos. Deste total, 478 foram por panes mecânicas (67% dos atendimentos).

Confira o levantamento:

Pane Mecânica – 478 atendimentos

Pneu Furado – 81 atendimentos

Pane Seca – 57 atendimentos

Superaquecimento de motor – 46 atendimentos

Bateria Descarregada – 27 atendimentos

Pane Elétrica – 25 atendimentos

No período, cerca de 517 mil veículos utilizaram o Sistema Castello-Raposo. No total, foram registrados 43 acidentes, com 11 vítimas feridas. Nenhuma vítima fatal foi registrada.