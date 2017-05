8ª Volta da União está com inscrições abertas

Uma das mais tradicionais provas da região vai acontecer no dia 11 de junho no estacionamento do Shopping União

Que tal passar uma manhã de domingo superdivertida, praticando uma atividade saudável ao mesmo tempo? A 8ª Volta da União convida os amantes de corrida, amadores ou profissionais, a participarem dessa tradicional prova que acontece todo o segundo domingo de junho. Com organização da Yescom a prova é composta por Corrida (9 km) e Caminhada (4 km) com largada e chegada nas dependências do Shopping.

Para inscrever-se é muito fácil. Basta acessar o sitewww.yescom.com.br/voltadauniao2017 preencher o formulário e pagar a taxa de inscrição.Até o dia 29 de maio o valor é de R$ 70,00; após essa data e até 5 de junho, R$ 85,00. Todos os inscritos receberão um kit contendo uma camiseta exclusiva, além de brindes. O kit deverá ser retirado pessoalmente no dia 10 de junho, no Shopping União, das 10h às 22h, na loja Centauro.

A arena, que será montada no estacionamento descoberto do Shopping, vai oferecer toda a infraestrutura necessária, como banheiros, postos de hidratação e guarda-volumes. A partir das 6h, os atletas serão recepcionados com muita música para o aquecimento. A largada será às 7h e todos os participantes receberão medalha no final da prova.

Premiação

O Shopping União de Osasco oferece, além do troféu, um total de R$ 12 mil em premiação em dinheiro aos cinco primeiros colocados (masculino e feminino) nos 9 km, e aos primeiros atletas (feminino e masculino) que completarem a marca de 5 km e terminarem a prova.

Sorteio

Para o final do evento será reservado um momento especial, onde todos os participantes irão concorrer, através do número de inscrição, ao sorteio de diversos prêmios.

Serviços

8ª Volta da União do Shopping União de Osasco

Data: 11 de junho de 2017

Horário: 7 horas

Local: Estacionamento do Shopping no acesso pela Avenida Franz Voegeli, 707

Valor e Inscrição:

R$ 70,00 até 29/5;

R$ 85,00 de 30/5 a 5/6,

www.yescom.com.br/voltadauniao2017