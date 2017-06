8º Japan Matsuri reúne cerca de 18 mil pessoas

Durante a abertura do 8º Japan Matsuri – Festival da Cultura Japonesa de Osasco, o prefeito de Osasco, Rogério Lins, destacou a importante atuação da Acenbo – Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira, que contribui para elevar o nome de Osasco e parabenizou o presidente da entidade, Sussumu Araki, pela realização do evento. O festival, realizado com apoio cultural da Prefeitura, reuniu cerca de 18 mil pessoas no sábado e domingo, 10 e 11/6, na sede da Acenbo.

No ato de abertura no sábado, 10/6, Rogério Lins participou da tradicional cerimônia japonesa “Kagami Biraki”, realizada em ocasiões festivas, que consiste em quebrar a tampa do barril de saquê com martelo de madeira e na sequência servir o saquê ao público presente. A cerimônia simboliza a abertura do caminho para um destino afortunado com desenvolvimento e progresso.

Durante os dois dias do evento, o público acompanhou shows, exposições, oficinas culturais de Ikebana, Oshibana, Shodô, mangá, entre outros, além da deliciosa culinária japonesa.

A Prefeitura, por meio da Secretaria da Saúde, manteve uma equipe de profissionais para aferição de pressão arterial e teste de glicemia, atendendo mais de 600 pessoas nos dois dias. Já a Secretaria de Meio Ambiente distribuiu centenas de mudas de planta. A Secretaria de Esportes também participou do festival com apresentações de Kung fu.

Entre as autoridades presentes estiveram, Olavo Mitsuo Kimura, diretor do Banco Bradesco, representando os patrocinadores, Sr. Takahiro Nakamae, cônsul geral do Japão em São Paulo, e Roberto Nishio, representando a comunidade nipo-brasileira.