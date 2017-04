Homem quebra telhado de escola para furtar local em Carapicuíba

No domingo, 9, um homem foi detido pela GCM depois de ter quebrado o telhado e o forro da EMEI Thomazia A. Montoro, onde entrou para furtar. Graças ao alerta de um vizinho, a Guarda, que realiza rondas intensivas no local, chegou e agiu com rapidez, conseguindo evitar o furto de materiais de cozinha e outros equipamentos da escola.

A Secretaria de Educação, logo cedo, ao receber as informações já iniciou os trabalhos de verificação para reparos. As aulas não foram suspensas e nenhuma criança foi prejudicada.

Infelizmente, não é a primeira vez que ocorrem atos de vandalismo e furtos nos prédios públicos municipais, causando prejuízos. Neste caso, a cooperação entre a população, a GCM da Secretaria de Segurança e a Secretaria de Educação, agindo juntas, conseguiram diminuir o impacto do problema.

A atual administração tem trabalhando para colocar a cidade em ordem e não tolera atos como esse. É muito importante a colaboração da população para que a GCM e a Polícia Militar possam realizar a apreensão em flagrante. Você pode denunciar caso veja algo suspeito pelos telefones 4183-5229 e 190.