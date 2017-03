A busca pela felicidade

Em um consultório de Psicologia, entre pessoas diferentes, cada qual com sua história, cada uma com dores e alegrias diferentes, uma vivência é comum: estão todos ali tentando serem mais felizes. Entre tantas particularidades, o objetivo comum de todos é encontrar a felicidade.

E essa nossa busca constante pela felicidade deveria nos fazer refletir sobre o que é ser feliz, ou estaremos então buscando por algo que nem temos clareza do que seja.

O dicionário entre tantas definições, nos diz que felicidade é uma sensação real de satisfação plena, e é a partir disso que podemos refletir.

Em primeiro lugar, como podemos afirmar que essa sensação é real. Quando o assunto é felicidade estamos mais próximos de ilusões e projeções do que da realidade. Criamos um objeto de desejo, seja ele uma pessoa, uma situação, como aquele emprego ideal ou um objeto, como aquele carro zero quilômetro e acreditamos que nossa felicidade depende disso. Mas ao conquistarmos, passada a euforia e o apaixonamento, estamos novamente infelizes buscando novas fontes de prazer. Logo, aquela sensação de felicidade pode até parecer real naquele momento, mas é pouco consistente, não se sustenta.

E em segundo lugar, existiria mesmo uma sensação de satisfação plena? Será que já sabemos nos sentir inteiros ou estamos sempre buscando partes que possam nos preencher e assim nos fazer mais felizes? Segundo Lacan, psicanalista francês somos seres desejantes, destinados à incompletude e é isso que nos faz caminhar. Logo, nunca estamos plenamente satisfeitos.

Entendemos com isso então que sabemos muito mais buscar a felicidade do que aproveitá-la, ocupamos mais nosso tempo perseguindo objetos de desejo e prazer do que desfrutando do que já temos. E talvez esteja aí o nosso erro. Entender que minha felicidade depende da conquista de algo, projetar minha felicidade sempre em acontecimentos futuros, e nunca permitir que ela se faça presente. Parece que estamos sempre buscando motivos ou justificativas para ser feliz, como se a felicidade fosse um evento a acontecer e não pudesse ser cotidiana. Como já disse Drummond: “Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade”

Não é a felicidade que deve virar rotina, somos nós os responsáveis por incluí-la e enxerga-la em nosso dia a dia.

Claro que sonhos e objetivos são importantes e suas conquistas grandes fontes de prazer e satisfação, mas a felicidade não está exclusivamente no momento da realização. A felicidade está no caminho, no percurso. Olhe sim para o seu ponto de chegada, mas se atente aos pequenos prazeres que pode ter até lá. Fica muito mais fácil chegar onde desejo se me permito ser feliz durante. Porque felicidade não é só busca, mas também permissão. Se permitir ser feliz também naqueles dias em que nada foi diferente, em que nenhuma grande conquista aconteceu, mas que foi cheio de pequenos prazeres e bons momentos, porque como fiz Guimarães Rosa: “a felicidade acontece nas horinhas de descuido”.