A canção do rio

Antes dos muros da cidade, num lugar onde não havia fábricas, nem carros, tablets ou celulares, existia uma floresta cheia de vida. Árvores de todos os tipos sombreavam arbustos menores e abrigavam saguis e guigós, araçarís-poca e sabiás. Quem passasse por lá poderia escutar, vez ou outra, uma antiga canção entoada pelo vento ao dançar entre as folhas dessas árvores. Foram as folhas que lhe ensinaram a cantar essa que era a mais bela de todas as canções, surgida muito antes do início dos tempos e eternizada na memória de suas seivas. Seivas alimentadas pela água de um rio que ali passava. Rio que era a grande razão da vida naquele lugar, e a essência daquela canção.

Tudo começou com a chuva. O céu cobria o mundo com seu manto de luz e água. A água molhava as plantas que, tendo matado sua sede, deixavam-na escorrer por suas raízes, gota a gota, para a terra abaixo. Depois desciam ainda mais para as pedras sob a terra sob essas raízes, repousando finalmente em antigas e profundas rochas.

Um dia as águas despertaram e subiram de novo, brotando mansamente no chão da floresta e recordando aquela belíssima canção.

– Chuê, chuá, chuê…

Por onde passavam, tudo silenciava para escutar. E a vida ia, pouco a pouco, se organizando para guarnecer melhor aquele encanto.

Porém, a água não despertou de uma vez. Surgiu primeiro como um frágil filetinho que teve um belo sonho de, um dia, ser um rio. Era tão mirrado e lento que ficou facilmente preso nas primeiras pedras do caminho, sem entender o que estava acontecendo.

– Ei, o que é isso? Estou preso? Impossível, eu sou um rio, nada pode me parar!

– Rio! – interjeitou uma das pedras, pequena e pontuda – Hahaha… Acha mesmo que é um rio? Você, um mero espirro de água? Não, meu amigo. Um rio é algo muito maior que isso.

– Como você sabe? – questionou o filetinho de água.

– Eu já fui uma pedra de rio, bela e redonda. Mas um dia ele secou e os homens me quebraram e levaram meus pedaços para vender na loja de construção da cidade. Só eu sobrei, assim, fragmentada e pontuda – respondeu a pedra com tristeza.

– Ora, não fique triste! Quando eu crescer e me transformar num rio vou deixar você rolar em minhas águas pra ficar redonda de novo!

– Faria isso por mim?

– Claro que sim! E por que não? Mas antes precisa me deixar passar para que eu possa me tornar um rio.

– E quem disse que eu não te deixo passar? Foi você quem parou em mim. E isso é muito bom, pois agora suas águas acumuladas fizeram que crescesse um pouco mais. Olhe!

O filete de água olhou para si e confirmou o que a pedra lhe dizia: Era agora uma poça d’água. Foi subindo, subindo e, do alto, vislumbrou à sua frente a trilha da mata que descia pela floresta. E transbordou para esse caminho da realização de seu sonho, se transformando em um regato e levando a pedra pontuda consigo. Porém, suas águas eram ainda muito lentas e pouco volumosas.

– Estou muito fraco ainda, pedra – lamentou o regato.

– Tem razão. Mas eu sei o que você precisa: Mais águas para se juntarem e ganharem força e velocidade.

A pedra pontuda nem terminou de falar e logo diversos outros cursos de água foram aparecendo. E o regato logo tentou puxar conversa.

– Ei, meus irmãos – disse – Podemos nos juntar, o que acham? Ficaríamos mais fortes e mais próximos de nos transformarmos num rio!

Mas nenhum deles queria abrir mão de sua própria autonomia. Egos inflados, cada um desejava estar à frente, liderar, ser a referência.

– Xi… Todos querem ser rio, mas são tão egoístas! – disse a pedra pontuda – Ninguém quer ajudar o outro. Cada um almeja cavar sua própria trilha no chão. Já digo uma coisa: Sozinhos você não vão ter força para subir o primeiro barranco que aparecer. Sem contar que vão acabar evaporando no sol quente bem ali na frente.

Os cursos d’água, ao ouvirem o discurso cheio de experiência e sabedoria da pedra pontuda, refletiram melhor e perceberam que seria mesmo bobagem irem sozinhos. Decidiram, enfim, continuar juntos. E juntos cresceram até se transformarem num belo riacho, seguindo seu percurso pela floresta.

Pouco faltava para o riacho realizar seu sonho de ser rio, quando uma dúvida apareceu: E depois disso? O que acontecerá? Até onde chegará após se tornar rio? Já sabendo do vasto conhecimento e sabedoria de sua amiga pedra, fez-lhe essas perguntas.

– Aí você me pegou, riacho. – respondeu a pedra – Eu nunca desci o rio todo para descobrir…

De repente, saltou para fora d’água um belo e enorme peixe dourado.

– Veja, pedrinha! – exclamou o riacho

– Pois é, você cresceu, riacho! – afirmou a pedra – Já está dando até peixe!

– Permita me apresentar – disse o peixe – Meu nome é Dourado, e sou conhecido como o rei dos rios! E, como tal, sinto-me no dever de ajudá-lo. Eu sei para onde você vai depois que se tornar rio. Minhas primas, as tainhas, me disseram. Elas vivem nesse lugar.

– É mesmo? – surpreendeu-se o riacho – E para onde é que eu vou?

– Para um lugar onde existe mais água do que terra. Na verdade, para todos os lados que se olhar, só verá água. Esse é o destino final de todos os rios, e é chamado de mar.

– Mar?

– Exatamente.

Mas o riacho ficou com muito medo do mar. Imaginou toda aquela imensidão de água que o dourado descrevera e pensou se ele não iria desaparecer quando lá chegasse.

– Não, não quero mais ser rio, não quero ir pro mar!

– Como assim, riacho? – surpreendeu-se a pedra – Falta tão pouco! Esse não era seu grande sonho?

– Estou com medo, nunca vi tanta água junta assim!

– Ora, não se deixe abater, meu amigo! – Insistiu a pedra – Muitas vezes nos assustamos com as possibilidades do futuro, mas é apenas por falta de experiência. Se todos os rios vão pra lá, que problema pode haver? Com certeza deve ser um bom lugar, coragem!

Mas o medo foi mais forte e o riacho acabou parando ali, naquele lugar, e se transformou num lago. Sua amiga pedra jamais o abandonou. Continuou lhe incentivando e, assim, o lago foi crescendo pouco a pouco em água e coragem. Até que, um dia, tomou a decisão de superar seu medo e continuar na direção de seu sonho, transbordando novamente rumo ao seu destino, o mar. E havia concentrado tanta água que, quando menos percebeu, já tinha se tornado o rio que sonhara. Foi ganhando velocidade e confiança a cada descida, a cada cachoeira, a cada curva aberta, fazendo com que sua amiga pedra desgastasse suas arestas se tornando cada vez mais redonda.

– Estamos tão rápido – percebeu a pedra – Veja! Você é rio agora!

– É verdade! E olhe pra você. Está ficando redonda. Também realizou seu sonho!

– Sou uma pedra de rio de novo! – disse a pedra, exultando de felicidade. – Adeus, meu amigo! Siga seu curso. Já está pronto para se encontrar e conhecer as misteriosas e infinitas águas do mar.

– Como assim adeus? Você não vem comigo?

– Nossos destinos são distintos, mas nossa amizade é eterna. Meu lugar é aqui no fundo das águas. Às vezes precisamos nos distanciar das pessoas que amamos. Assim é a vida. Mas você estará sempre dentro do meu coração por onde eu for. E sei que eu estarei aqui, bem no fundo de você, dentro do seu coração também. Vai, segue seu caminho, que o mar te espera!

– Adeus, amigo! – respondeu o rio, resignado.

– Até breve! – disse, misteriosa, a agora redonda pedra.

Então o rio seguiu em frente, levando sua canção para novos lugares. Ouviu histórias cantadas pelas cigarras, aprendeu as técnicas de caça com o iauaretê, ninou os novos peixes que nasciam em suas águas. Até que, finalmente, avistou seu destino. Como o dourado havia lhe dito, era mesmo uma imensidão de água sem fim. Sentiu uma pontada de medo, mas já havia caminhado tanto até ali, iria até o fim. Antes de chegar, ouviu a voz do mar lhe chamando.

– Seja bem vindo, meu filho.

– Filho? – surpreendeu-se o rio – Você é meu pai?

– Sim, você veio de mim. Minhas águas evaporaram com o calor do sol e viraram chuva. A chuva caiu na floresta e você caiu junto. Foi lá pro fundo da terra e, de lá, subiu de novo até a nascente para dar vida à floresta. E conseguiu, veja!

O Rio olhou para todo aquele verde nas colinas, para os pássaros voando ao redor, para o vento que acariciava as folhas das árvores onde os macacos pulavam felizes. E, também feliz, voltou para os braços do mar.

Ele, que sonhou correr veloz e livre, que teve medo de ir pro mar, porque não sabia o que aconteceria quando chegasse naquele tanto de água, enfrentou seu temor com coragem e sabedoria e, quando finalmente alcançou seu destino, deixou de ser rio. Mas não tinha desaparecido como temia. Porque o rio, que começou como filete de água antes de se tornar regato e riacho, transformou-se mais uma vez. Uma derradeira transformação, muito além do que havia sonhado: Se tornara o próprio mar. E, como mar, pôde ensinar sua canção para todas as águas a entoarem aos quatro cantos do mundo, a quem quisesse e tivesse o coração sensível para escutar. Chuê, chuá, chuê…

