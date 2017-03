A cobra e o caranguejo

A vida é mesmo cheia de mistérios. Manifesta-se de infinitas maneiras, na terra e no ar, na floresta e no deserto, na correnteza de um rio e na imensidão do mar. E quando o rio e o mar se encontram, algo mágico acontece: O mangue, onde todo tipo de vida pode ser encontrado, em suas mais diversas e ricas possibilidades. Onde há abundância para todos, e onde os pássaros migratórios aproveitam para descansar e se alimentar. Foi assim que uma garça branca, vinda fugida do frio lá do norte, pousou ali. Como quem não quisesse nada, caçava pequenos animais da lama para se alimentar, quando viu uma cena inesperada. Um caranguejo e uma cobra, discutindo.

– Não, não, nada disso! – dizia o caranguejo. – Minha carapaça é indestrutível! Não existe defesa melhor contra os predadores.

– Ora, que bobagem! – retrucava a cobra – De que vale a resistência de sua carapaça se você é todo duro e rígido? Nem consegue andar direito, só anda de lado. Veja só eu, toda flexível e maleável. Fica bem mais fácil me esgueirar por qualquer buraco, nadar, subir em árvores…

– Muito bem, dona flexível. O que faria então se uma pedra, daquelas bem pesadas mesmo, lhe caísse de surpresa nas costas? Diga-me, como escaparia? Já eu nem ia sentir, sou uma verdadeira fortaleza ambulante!

– Você pode ser forte, mas é lento e desajeitado!

– E você não sabe fazer nada além de ficar se debatendo toda!

A garça, achando engraçada aquela cena, resolveu participar.

– Desculpem-me interferir, mas não pude deixar de ouvir a conversa de vocês – disse a ave.

– Olá, dona garça, seja bem vinda! – Disse a cobra. – Na verdade a senhora chegou em muito boa hora, e talvez possa resolver nossa contenda. Estou aqui explicando para o coitado do caranguejo que nós cobras somos muito mais versáteis e inteligentes por sermos flexíveis.

– E eu – complementou o caranguejo – tentava esclarecer à cobra o quanto nós caranguejos somos melhores com toda a firmeza de nossas robustas armaduras.

A garça pensou um pouco, franziu a testa e falou.

– Só tem um jeito de resolvermos este impasse. Proponho um desafio. Como vocês sabem, eu e minhas irmãs garças vimos do norte para escapar do frio terrível de lá. Porém, mais terrível ainda é o jacaré-de-papo-amarelo que nos aguarda toda vez que chegamos aqui. Tremo só de pensar! A cada visita, uma de nós não volta pra casa. Ele devorou até mesmo minha irmã Afonsina, que era toda vaidosa. Tinha um belíssimo diamante azul enroscado no bico, que estava dentro de um peixe que ela comeu. Tão distraída a coitada, só se preocupava com a beleza. Nem viu quando o jacaré a abocanhou por trás. De qualquer maneira, este é o desafio: O diamante deve estar ainda dentro do jacaré. Aquele que conseguir entrar pela boca, mergulhar até o estômago e voltar ileso com a pedra será o vencedor! E aí, topam?

– Entrar pela boca? – gaguejou o caranguejo.

– Mergulhar até o estômago? – suou frio a cobra.

– Sim, senhores – Confirmou a garça – Ou estão com medo?

A cobra e o caranguejo se entreolharam, cada um desconfiado que o outro pudesse parecer mais corajoso.

– Medo? Hahaha… Jamais! – zombou a cobra – Eu sou tão ágil que posso entrar e sair de lá três vezes antes dele fechar a boca!

– Ora, isso nem é um desafio pra mim – fingiu fazer pouco caso, o caranguejo – Entro lá sossegado e assoviando, pois nada atravessa minha carapaça!

– Ótimo! Estarei observando vocês do alto da árvore mais alta daquele morro lá adiante, bem longe do alcance desse jacaré. Até logo. Pelo menos, para um de vocês…

A cobra e o caranguejo estavam apavorados, apesar de um não querer demonstrar isso ao outro. Seguiram mais adiante até o lugar onde sabiam que estaria o jacaré-de-papo-amarelo. E lá estava ele deitado na lama, com a bocarra toda aberta.

– Será que está dormindo? – perguntou a cobra.

– Não sei – respondeu o caranguejo – Quer ir primeiro?

– Não, não. Pode ir você na frente, não tenho pressa.

– Pois olha que eu vou, heim dona cobra? Pensa que estou com medo?

– Claro que sim! Você sabe que eu sou melhor que você.

– Pois eu vou lhe mostrar que minha carapaça aguenta qualquer mordida!

Então o caranguejo foi na frente. Ou, melhor dizendo, foi “no lado”, pois é assim que os caranguejos andam, de lado. Chegou bem perto e cutucou a boca do bicho, que nem se mexia. Começou a entrar bem devagarzinho, mas como era todo desengonçado, logo fez o jacaré acordar.

– Se essa moda pega – disse o bichão – não vou precisar caçar nunca mais. Eu acordo e a comida já está na minha boca!

– Por favor, não me morda!

– Pois me dê uma boa razão para não fazer isso.

– Minha carapaça é muito dura, vai machucar seus dentes.

– Meus dentes são ainda mais duros que sua carapaça. – Disse, e fechou a boca engolindo o caranguejo.

A cobra, vendo aquela cena, preocupou-se. Discreta, foi se esgueirando bem devagar até a barriga do jacaré, sem que ele percebesse.

– Caranguejo! – disse baixinho. – Você está aí?

– Dona cobra, me ajude! Estou dentro da barriga do jacaré-de-papo-amarelo!

– Eu sei, eu vi quando ele te engoliu.

– Consegui rolar para dentro bem na hora que ia me morder. Vamos esquecer essa disputa! Ajude-me a sair e consideraremos tudo empatado entre nós. Que tal?

– Tudo bem. Vou distrair o jacaré. Quando eu falar “já”, você sai correndo, tudo bem?

– Tudo bem!

A cobra, então, dirigiu-se para frente do bicho e o chamou.

– Seu Jacaré! Por favor, acorde!

– Bom dia, comida! Você também vai querer pular para dentro da minha boca? Desse jeito vou ficar mal acostumado!

– Mesmo se eu pulasse você não conseguiria me morder, pois sou muito ágil.

– É mesmo? Pois me mostre – disse, abrindo a boca.

– “Já”, caranguejo! “Já”! – berrou a cobra.

O caranguejo então rolou para fora da boca do Jacaré que, furioso, partiu para cima da cobra. Por mais ágil que ela fosse, não conseguiu escapar e acabou engolida pelo jacaré, que era ainda mais ágil que ela. E o caranguejo ainda conseguiu trazer o diamante azul de dentro da barriga dele.

Por um momento, até pensou em levar o prêmio para a garça e cantar a vitória, mas sentiu um enorme peso na consciência em abandonar a cobra assim, principalmente depois de ela ter lhe ajudado. Pensou um pouco para encontrar alguma solução. Então, ao olhar para o diamante, teve uma brilhante ideia.

– Oh, seu Jacaré! Estou aqui, olha pra mim. Não disse que seus dentes são mais duros que minha carapaça? Pois eu duvido e muito!

– Seu caranguejo atrevido. Vou lhe mostrar uma coisa.

Cheio de raiva, o Jacaré disparou na direção do caranguejo e o abocanhou com toda força. Mas, para sua surpresa, sentiu uma dor terrível. A carapaça do caranguejo parecia realmente muito forte!

– Ai, ai, ai… Que dor de dente! – Berrou o jacaré. – Que truque é esse, caranguejo?

– Não é truque. Eu sei que minha carapaça, por mais dura que possa ser, não é capaz de aguentar sua dentada. Mas o diamante pode!

O jacaré, então, olhou um brilho azul sobre a carapaça do caranguejo. E, no chão, seu dente quebrado.

– Ai, ai, ai… O que você fez com meu dente?

Foi então que a cobra, aproveitando que ele mantinha a boca aberta berrando, deu um salto e escapou da armadilha. E o Jacaré fugiu para dentro do manguezal, contorcendo-se e chorando a dor do dente quebrado.

– Obrigado, caranguejo. Nem sei como lhe agradecer. Você poderia ter ido até a garça e assumido a vitória, mas resolveu me salvar mesmo assim!

– Eu que lhe agradeço dona cobra. A senhora quem resolveu me salvar primeiro.

Foi então que a garça apareceu voando e pousou ao lado dos dois.

– Eu é que agradeço aos dois por terem afugentado o jacaré. Agora nós garças poderemos descansar um pouco mais tranquilas até chegar o momento de voltarmos para casa. E fico feliz também que tenham se entendido.

– Sim. – Disse a cobra. – Eu estava errada. Às vezes é preciso ter uma carapaça dura e rígida para enfrentar ameaças pesadas demais.

– Pois eu estava errado também, dona cobra. – Reconheceu o caranguejo. – Às vezes precisamos ser flexíveis e ágeis para lidarmos melhor com as situações.

– O importante – continuou a garça – é saber o momento certo de ser flexível e o momento certo de ser rígido. Se meu bico, por exemplo, fosse flexível, eu jamais conseguiria capturar minhas presas para me alimentar. Por outro lado, se minhas asas fossem rígidas, eu jamais conseguiria voar. Na natureza, nada é totalmente ruim. Tudo tem sua função, seu lado bom. Até mesmo o jacaré-de-papo-amarelo é importante no equilíbrio do ecossistema que nos cerca.

E foi assim que a cobra e o caranguejo compreenderam a importância um do outro. E aceitaram suas diferenças, mesmo que não pudessem entendê-las a princípio. Viram que não existe certo ou errado definitivo, e que tudo depende do ponto de vista em que se vê. Pois cada ponto de vista é o certo, para quem o vê.

Conheça outros contos de Edson Carvalho