A flor desbranquiçada

As flores viviam felizes na floresta. Felicidade colorida, compartilhada com todos os animais. Abelhas dançavam ao redor, recolhendo alimento, abrigo, remédio e tudo o mais que lhes era podido oferecer. Abelhas miúdas para flores pequenas, abelhas maiores para as grandes flores. Na natureza é assim, tudo se completa. Pássaros comem frutos e semeavam sementes para novas plantas e flores surgirem num ciclo perfeito. Até mesmo as folhas mortas caídas na terra alimentam as minhocas que cuidam das raízes de espécies que, um dia, hão de florescer. Tudo em harmonia, tudo em seu devido lugar. Menos para uma florzinha de manacá da serra.

Ao nascer, branca como a luz do luar, fez pouco caso de suas irmãs de cores diferentes, algumas cor-de-rosa, outras roxas. Satisfazia-se em se ver superior e especial, apenas por conseguir refletir a pouca luz do sol que entrava na mata fechada. Um dia, porém, acordou e levou um grande susto ao ver que suas pétalas não estavam mais tão brancas.

– O que é isso? O que fizeram comigo? Quem foi que me pintou? Eu era tão branquinha! – Reclamou.

A dona Iraí, uma abelhinha miudinha e muito sábia, ouviu seu choro. Ela passava ali toda manhã colhendo néctar e resina das flores, e sabia a resposta para aquela pergunta.

– Bom dia, senhorita flor! Foi a natureza!

– A natureza? Mas por que ela fez isso comigo?

– Pra você amadurecer e se tornar uma flor completa! Acha ruim?

– É terrível! Como faço para ser clara de novo?

Dona Iraí já ia responder que não dava pra voltar à sua cor de nascença, mas parou e pensou melhor, pois teve uma ideia para ajudar aquela flor:

– Querer ser clara novamente é possível, e muito melhor do que apenas querer ser branca.

– Melhor? Vou ficar mais bonita? – disse a florzinha, empolgada.

– Não. Mas vai poder enxergar a beleza que já tem. Espere aí que eu volto já!

Nisso, a sábia abelhinha saiu voando e sumiu entre galhos e folhas.

A florzinha esperou, empolgada e curiosa. Certo tempo depois, escutou algo se mexendo na mata. O barulho crescia conforme se aproximava. O que seria aquilo? De repente, folhas e galhos começaram a cair, e um bico azul de pássaro, comprido e alongado, surgiu abrindo espaços e deixando a luz do sol entrar. Era o bico de uma bela garça-real.

– Assim está bom, dona Iraí? – Perguntou o pássaro.

– Ah, está ótimo, dona garça! Muito grata! – respondeu a abelhinha.

– Disponha! – Despediu-se o pássaro, alçando voo em seguida.

Com a nova claridade, a flor pôde ver toda sua beleza. Suas pétalas de pontas arroxeadas, refletiam agora o sol de maneira única.

– Estou tão linda! – Surpreendeu-se a florzinha de manacá da serra. – Como foi que fiquei assim?

– Disse e repito, – respondeu dona Iraí – foi pela mão da natureza, que jamais erra! Na escuridão é mesmo difícil enxergar quem se é de verdade. É preciso clareza, sempre.

E assim a florzinha, que valorizava tanto sua brancura original, passou a ver que havia muitas outras possibilidades de cores encantadoras para conhecer. E que a beleza e o encanto estão em tudo, e tudo muda quando se tem clareza para enxergá-los.

