A Força da Televisão

Gosto do “O Céu é o Limite” apresentado pelo Marcelo de Carvalho na Rede TV! Um programa diferente da maioria por aí. O marido da Luciana Gimenez dá algumas exageradas, mas é bem legal. Só acho um pouco bobo quando a resposta final é óbvia, e o apresentador finge ser algo surpreendente.

E começou mais uma produção falando da época da ditadura. Os Dias Eram Assim ( TV Globo). Ainda tem o que falar sobre essa tempo difícil? E gosto quando cenas reais são misturadas com cenas da ficção. Sem falar da ótima trilha sonora.

Nas últimas semanas, o Vídeo Show (TV Globo) ficou tão politicamente correto. Ou seja, chato.

Lembrei de uma cena clássica e sem politicamente correto. O Seu Madruga batendo no Chaves, na Chiquinha e no Kiko ao mesmo tempo. Genial.

Só para lembrar, Rock Story (Globo) continua sendo a melhor novela atualmente no ar.

Falando em “Rock Story”…

A gêmea má morreu, a Lorena foi baleada. E sobrou apenas a Júlia (papel duplo da Nathalia Dill). Quando a cena não requer muita dramaticidade, a atriz vai muito bem. E também li gente reclamando da morte do personagem. Brasileiro sempre querendo dar pitaco em tudo. Até na novela. A cena da morte da Lorena foi ótima e emocionante. Além de tudo muito bem produzida.

E toda novela que tem gêmeos, um é bonzinho e o outro é vilão. Que tal dois vilões?

Posso falar uma coisa nada a ver?

Brasileiro sempre cria heróis e vilões. E o herói de hoje pode ser o vilão de amanhã. Graças a Deus eu não sou assim.

Continuo não conseguindo assistir nenhum programa apresentado pela Xuxa na Record. Tudo cansativo demais.

Gostando muito do trabalho do Fiuk, “A Força do Querer”. O filho do Fábio Júnior está mostrando que já merecia um espaço no horário nobre.

Aproveitando…

A música que eu mais gosto do Fábio Júnior é “Em Cada Amanhecer”. Tocava na trilha de “O Beijo do Vampiro”. Novela que não foi nenhuma “Vamp”, mas teve seu charme.

E eu gosto da pontualidade dos publicitários. Nem terminou a Páscoa e já começaram propagandas falando do “Dia das Mães”.

A Globo fica muito com cara de SBT quando diz que você nunca viu um filme assim na televisão brasileira.

Um dia vou conseguir entender e gostar do tal Encrenca (Rede TV!).

Para fechar…