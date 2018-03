A grandeza da Grande SP

O espaço reservado aos municípios da região metropolitana de São Paulo na chamada “grande imprensa” sempre foi motivo de questionamentos por parte dos “excluídos”. Desproporcional do ponto de vista da representatividade populacional, era e ainda é alvo de protestos. O protagonismo da capital é justificado e inquestionável, afinal, trata-se da maior cidade do país, com o terceiro maior orçamento público da nação. Entretanto, a Grande São Paulo é formada por 39 municípios e conta com mais de 21 milhões de habitantes, quase metade da população do estado, que é de cerca de 45 milhões de pessoas. A população da capital paulista é formada por 12 milhões de habitantes, ou seja, as cidades da região metropolitana têm nada mais e nada menos que 9 milhões de moradores. Em termos comparativos, é maior que a cidade do Rio de janeiro (6,5 milhões) e a região metropolitana de Belo Horizonte (5,9 milhões). Apesar dos números expressivos, os moradores do ABC, Osasco e região, Guarulhos, Taboão da Serra e todos os demais integrantes da Grande São Paulo não se identificam com a cobertura jornalística tradicional, exceção feita quando o tema é a violência urbana. E nisso temos uma grande injustiça. Não faltam, nessas cidades, aspectos positivos a serem abordados, mas, ainda assim, suas aparições no noticiário invariavelmente são negativas. Felizmente, a direção de jornalismo dos principais veículos da imprensa tem percebido a lacuna existente e a necessidade de aperfeiçoament o dessa cobertura jornalística. Desde o ano passado a Rádio Bandeirantes, através de parcerias com outros veículos regionais, como o Jornal Correio Paulista, tem dado espaço aos municípios da Grande São Paulo. E, agora, neste mês de março, a TV Globo retomou o quadro “Globo Cidade”, com repórteres em tempo integral nas regiões do ABC e de Osasco. As iniciativas são louváveis e reconhecimento da importância que estas cidades têm no contexto da metrópole. Costumo dizer que paulistano da “gema” é uma espécie em extinção. Não que deixará de existir, evidentemente, mas, cada vez mais temos fortalecida a figura do cidadão metropolitano, tamanha é a integração física, territorial, econômica e cultural nessa grande conurbação conhecida como Grande São Paulo.