A maternidade solitária

Antes de ter filho, temos a impressão que nossa vida será automaticamente preenchida por um amor sem tamanho no momento em que descobrirmos a gravidez. A gente e o pequeno (ou pequenos) para cima e para baixo, felizes para sempre!!

Sim, é inegável que a maternidade traz consigo o maior amor do mundo que, de tão grande, é até difícil explicar. Mas, principalmente nos primeiros meses, um sentimento nem tão legal assim começa a aparecer… Apesar de não ficar mais sozinha como antes pois estamos sempre correndo com as coisas do bebê e com o bebê, em muitos momentos, a gente se sente muito, mas muito sozinha. Mesmo tendo aquela força da família e dos amigos, parece que a solidão e a

maternidade insistem em andar de mãos dadas. Tem algumas coisas que acabam caindo sobre a mãe mesmo…

Começa pela amamentação, já que ninguém pode dar o peito por você, por exemplo. E quanto maior o vínculo que está sendo criado, mais o bebê vai ficando grudado com a mãe e vira e mexe, surge ali uma pontinha de solidão. É muito contraditório. Com o passar do tempo, você vai aprendendo a lidar como isso. Meu filho está prestes a completar 3 anos e confesso que ainda me sinto assim muitas vezes… É um dos lados dessa nova vida que só descobrimos quando somos “jogadas” nela. A maternidade faz a gente pensar, avaliar e refletir muito mais sobre as coisas. Pensamos em nós, nos filhos, no estilo de vida, no mundo, no planeta, na economia… A cabeça não pára um segundo… E é difícil explicar para as outras pessoas que não estão inseridas nesse contexto, como estamos nos sentindo. Parece que se falarmos que estamos nos sentindo sozinhas, quer dizer que não amamos nossos filhos (sempre isso…).

Afinal, no imaginário coletivo, mãe tem que estar o tempo todo feliz e sorridente, não importa o que esteja sentindo… Mas acredite, apesar de nem sempre a vida ser um eterno conto de fadas como imaginamos, isso não nos define como mãe.

Ser mãe e realmente viver a maternidade é algo muito mais complexo do que qualquer pessoa que não tenha filhos possa imaginar…