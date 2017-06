A mulher que desligou a televisão

Família reunida na sala de estar para mais uma noite feliz. TV ligada no sacrossanto jornal das oito e meia, aguardando todo o fascínio da nova novela que, em seguida, faria os hipnotizados olhos reluzirem calados ante histórias quase reais de traição e vingança. Ah, que delícia! Ah, como é bom amar a televisão! Todos os problemas afastados. Todas as dores sedadas. Relacionamentos difíceis? Agora, só na ficção. Dívidas? Deixa pra ver amanhã! Dores emocionais mal administradas? Santa televisão, que nos permite adiar essas resoluções chatas. Claro que, no dia seguinte, as dores voltarão muito mais intensas. Por hoje, reina o prazer desse alívio fugaz. O importante é manter a família reunida, mesmo que separada. Assim pensou Camila.

Ela gostava de pensar. De imaginar. De sonhar. Foi há muito tempo, antes do casamento, de ter que largar o emprego para cuidar dos filhos. Hoje, voltou a pensar. O sedativo televisivo parecia não ter surtido o efeito esperado. Olhou para um lado. Theo, o filho, onze anos, boca aberta e olhar congelado. Do outro, Vitor, o marido, mesma expressão. Um arrepio lhe subiu a espinha. O que teria acontecido?

– Amor, eu… – principiou a falar com o esposo.

– Shiu! – interrompeu Antonela, a filha mais nova, sete anos, sem direcionar-lhe o olhar.

Vitor não esboçou qualquer reação ao desrespeito da filha para com a mãe. Apenas continuou vidrado no feitiço emanado pelo televisor. Mas nem a intemperança da filha, nem a indiferença do marido, causaram tanto choque quanto a sensação do despertar. Camila levantou-se rápido, apanhou o controle remoto e desligou o aparelho. Num passe de mágica, o marido tomou-lhe a varinha de condão e reverteu o contra feitiço.

– Tá doida, mulher? – Disse, antes de retornar à sua catatonia habitual.

Ainda zonza Camila sentou-se e fingiu continuar assistindo. Seu suor era frio, do tipo de quando se percebe ter acordado dentro de uma armadilha. Na cama pensou mais. Recordou-se da sensação de desligar a televisão e do agradável silêncio que vinha junto, mesmo que apenas por alguns segundos. Ficou imaginando o que faziam as pessoas do século retrasado, à noite, quando estavam reunidas na sala de estar. Sua imaginação lhe trouxe uma infinidade de situações felizes: conversas, histórias. Jogos, música. Mais ou menos o mesmo que hoje lhes é enviado pelas emissoras. Só que vivo, interativo. Definitivamente, precisava desligar a televisão mais vezes.