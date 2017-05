A partitura amarela

Um homem caminha pelas ruas da cidade. A manhã fria esconde os tons de pele quase tanto quanto os tons de cinza das outrora coloridas paredes paulistanas. O som dos próprios passos ecoa pelo corpo até os ouvidos. Dum, dum, dum… Seco e grave, destoando da complexa orquestra metropolitana. Destoando não. Complementando a complexidade, numa composição coletiva que convive, quanticamente, com a originalidade e o clichê.

Caminhada confortável e automática. Para onde ia mesmo? O homem não dá importância a seu destino, pois confia nas pernas. Elas sempre sabem aonde ir, ele as havia ensinado. Dum, dum, dum. A partitura agora aponta para uma longa pausa. No chão, um inusitado amarelo de giz, remetendo aos tempos de criança: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, entre o céu e o inferno. Dum, dum, dum… contrariando a pausa longa da partitura, passa por cima e segue o rumo que achava saber estar seguindo. Mas logo as pernas, recordando coisas aprendidas há muito tempo, param. Por que não? Pensou.

Dum, durum, dum, durum, dum, dum, durum, dum. Essa música ficou muito mais interessante. E familiar. Desatento, deixa escapar um sorriso ingênuo. Uma mulher passa e lhe repara com estranheza, deixando-o envergonhado. Dum, dum, dum… retornam as pernas à parte ‘A’ do concerto.

A mulher vê o giz pintado no chão e, entendendo o sorriso do homem, arrisca: tlec, tetlec, tlec, tetlec, tlec, tlec, tetlec, tlec. Na última nota esbarra em uma senhora a passar, desafinando o sorriso que daria. A senhora se assusta, mas logo entende o ocorrido. Olha para seus chinelos e decide contribuir com a composição: plac, paplac, plac, paplac, plac, plac, paplac, plac. Pouco a pouco outras pessoas vão encorpando a orquestra, até um cheiro de infância percorrer as risadas e os olhares, devolvendo algumas das cores perdidas àquele canto da cidade e tornando-o uma atração para os transeuntes rotineiros.

Mas é tanta gente sedenta de encanto que uma fila se forma. E as pessoas, ansiosas, começam a discutir. Desentendem-se. Dedicam-se a argumentar como deveriam utilizar aquela partitura amarela. Uma criança passando com seu bambolê vê dois homens quase saindo no tapa e lhes oferece o bambolê. Silêncio geral. Ela então retira do bolso um pedaço de giz e desenha novas notas no chão. Todos assistem curiosos e encantados à criação daquele Mozart. E entendem que a música tem o poder de colorir o invisível.

Conheça outros contos de Edson Carvalho