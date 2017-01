A pedra de Gram

Gram era um homem das cavernas. Vivia em sua tribo sem nome, junto a outros homens e mulheres das cavernas que ali se assentaram ao desistirem da vida nômade preferida pela maioria. A densa floresta os isolava de outros povos e, por isso, a tribo nem precisava ter um nome. Eram únicos. E tinham tudo o que precisavam ali, abrigo, alimento, descanso. E paz, algo que nem sabiam possuir. Mais ou menos como um peixe que, só vendo água ao redor, acostuma-se a ela a ponto de ignorar a possibilidade de que viesse um dia lhe faltar. Para o peixe, água é tudo o que existe. Para Gram, só existia paz. Saía todo dia pra buscar comida, tarefa fácil pra quem já conhecia tão bem os arredores. Sabia onde estava crescendo mandioca, quais árvores davam quais frutos em quais épocas do ano. Identificava com facilidade os buracos de tatu, cuja carne era muito apreciada por todos na tribo.

Até que um dia, durante sua busca rotineira, deparou-se com uma rocha muito diferente das outras no meio da mata. Não tinha as deformações naturais que uma rocha teria. Era parecida com um ovo gigante de pássaro, mesmo não tendo a ponta fina que se vê em um ovo. Um ovo, dependendo do lado que se olha, tem seu formato modificado. Já essa rocha era igual por todos os lados. E dava pra ver a mata dentro dela. Desconfiado, pousou-lhe delicadamente a mão e sentiu que era escorregadia e fria. Sem saber se esse estranho objeto era perigoso ou não, deu um salto para trás e gritou, como normalmente faria para afugentar um animal perigoso. Mesmo assim a pedra manteve-se inerte. Voltou a se aproximar a fim de investigar melhor. Tentou mexer, puxar, empurrar. A pedra não se movia. Percebeu que estava parcialmente enterrada e tentou cavar ao redor, sem melhores resultados. Então retornou para a vila a fim de avisar seu povo. Foi direto para a oca de Trugo, seu líder.

– Pedra ovo, Trugo. – disse Gram, ofegante, usando o limitado vocabulário que tinha naquela época – Trugo! Vem!

Disse e correu na direção de onde havia encontrado a rocha, deixando seu líder sem entender nada. Preocupado pelo estado de Gram, Trugo o seguiu. Chegando lá ficou tão chocado quanto ele no momento em que viu o objeto pela primeira vez.

– Pedra ovo? – perguntou Trugo.

Gram respondeu positivamente com pulos e agitando a cabeça. Os dois decidiram empurrá-la, mas ela insistia em permanecer imóvel. Voltaram então para chamar mais homens e vieram quase todos, uma quantidade maior do que a de dedos nas duas mãos juntas. E a pedra continuava não esboçando qualquer movimento. Cavaram o solo ao redor dela, usando galhos, troncos, pedras e até as próprias mãos, mas a rocha estava mais funda do que parecia. Ao escurecer, desanimados, retornaram para a tribo a fim de descansar e investigar melhor assim que amanhecesse.

Tão logo chegaram, foram recebidos por Aribéh, o homem mais antigo e respeitado da tribo, que já os esperava.

– Quê? – perguntou Aribéh.

– Pedra ovo floresta – respondeu Trugo.

Aribéh fechou os olhos e colocou as mãos sobre os ombros de Trugo a fim de ver o que estava acontecendo. Em épocas ainda mais remotas era assim que as pessoas se comunicavam. E, antes ainda, só precisavam olhar uns nos olhos dos outros para saber tudo o que precisavam saber. Mas as eras foram se passando e as conexões se enfraquecendo, a ponto das pessoas precisarem de nomes para se reconhecer e idioma para se comunicar, conforme iam umas desconfiando das outras. O como e o porquê dessa desconfiança é um mistério.

Aribéh pediu para o levarem até a rocha. Chegando lá fechou os olhos e pousou ambas as mãos e a testa sobre ela, murmurando baixinho um misto de palavras e sons guturais, num cântico que ninguém conseguia entender. Conforme esse cântico alcançava notas mais graves a rocha ia vibrando junto, em sintonia. Aribéh, percebendo isso, começou a explorar esses sons e a aprender como interagir com eles. Continuou assim até o sol se por, só parando para comer e, ao escurecer, para repousar. À noite teve um sonho. Sonhou com o espírito da floresta lhe dizendo para levar todos embora dali imediatamente. Mas ele, que sempre ouvira os mensageiros da mata, dessa vez fazia ouvidos moucos. Estava tão empolgado com a descoberta da pedra-ovo que resolveu adiar um pouco essa mudança, e acordou bem cedo no dia seguinte para recomeçar suas investigações.

Pouco a pouco foi compreendendo que aquela vibração que sentia na pedra era um tipo de comunicação. Após algumas luas, Aribéh e a pedra ovo já conseguiam se entender com mais clareza, e ele começou a ensinar os outros membros da tribo a também se comunicarem com ela. Em pouco tempo já haviam estabelecido um vínculo quase familiar. A pedra começou a lhes ensinar muitas coisas, inclusive a plantar de uma maneira harmoniosa com a floresta, o que facilitou e muito a vida de todos. Assim a tribo foi aumentando, pois os antigos nômades foram preferindo se estabelecer definitivamente ali graças às facilidades oferecidas. A fartura e o conforto começavam a chegar naquele lugar, juntando-se à paz que já havia. Mas que não duraria muito.

As soluções sugeridas pela pedra-ovo estimularam a criatividade das pessoas que, pouco a pouco, foram desenvolvendo ideias novas, fazendo a tribo crescer e prosperar. E isso deixou Aribéh feliz. Mas o povo não estava preparado para mudanças tão rápidas, e o sonho que ele teve na noite seguinte ao de seu primeiro contato com a pedra parecia querer lhe avisar disso. Como as ideias novas surgiam mais rapidamente entre alguns membros da tribo do que em outros, a agilidade dos mais criativos fez com que os menos começassem a desenvolver inveja e ciúme, duas emoções bem novas naquele tempo. Tão novas que acabaram contaminando a todos rapidamente como fogo em mato seco. Brigas e discussões começaram a se tornar cada vez mais frequentes, por motivos de posse, rivalidade, ou até sem motivo algum. Percebendo seu erro, Aribéh tentou convencer a todos de mudarem-se dali, mas poucos estavam dispostos a isso. Até porque não conseguiriam levar a pedra consigo.

Gram foi um dos poucos a ouvir Aribéh e tentou convencer os outros a partirem. Mas os que mais usufruíam da pedra-ovo nem queriam saber de sair. Inclusive Trugo. Gram pensou então que seria mais fácil falar com os que não tinham a mesma capacidade criativa, já que esses só reclamavam, e logo viu que se enganara: Os que falavam mal eram os que estavam mais apegados à pedra. A paz, como nunca acontecera antes, faltava na tribo. E, pela sua ausência, Gram a percebeu pela primeira vez. Triste, ele, Aribéh e mais alguns homens, mulheres e crianças pegaram suas poucas coisas e foram embora, seguindo as orientações do espírito da floresta. Estabeleceram-se num belo lugar próximo de uma cachoeira com uma imensa caverna e deram um nome à nova tribo. Tunã. E para diferenciarem-se da antiga, a chamaram de Chuari-guaçã, ou ‘tribo da pedra-ovo’. Aribéh tornou-se o primeiro pajé que existiu nesse planeta, e Gram o primeiro líder da tribo Tunã. E a paz reinou novamente entre eles, que não mais voltaram para Chuari-guaçã, e nem deles receberam visita.

Gerações foram se passando e histórias foram sendo contadas, de boca a ouvido. Os descendentes dos primeiros tunãs, curiosos, buscaram e não encontraram a pedra-ovo. Mas acharam destroços de algo que talvez tivesse sido a tribo Chuari-guaçã. Seguiram o rastro deles e encontraram uma estranha e nova civilização que acabou os fascinando muito. Alguns acabavam indo para lá pela curiosidade e, misteriosamente, não conseguiam nunca mais voltar. E falavam para esse povo de sua tribo natal com amor e saudade, contando da paz que lá havia, tornando a tribo Tunã uma lenda entre o povo da nova civilização. Já a paz dos tunãs que ficaram permaneceu para sempre inabalada.

Muitos botavam a culpa na pedra-ovo pelos problemas gerados nessa nova sociedade crescente. Outros falavam que foram os tunãs que plantaram esse mal. Poucos reconheciam que o mal estava dentro deles mesmos. A pedra-ovo ensinou muitas coisas boas a todos, mas o uso desse aprendizado não era responsabilidade dela. Quando as brigas acabaram com a paz que havia entre os membros da tribo sem nome foi quando Gram começou a perceber a paz que sempre houve antes. Talvez essa fosse a razão da existência da pedra-ovo, trazer esse conhecimento. Pelo menos era assim que Gram pensava. Via que as pessoas que só reclamavam viviam sofrendo e entendeu que não deveria fazer isso. Entendeu que tudo tem um lado bom e que somente esse lado interessa. Assim, buscava tirar o que de positivo havia em todas as situações, sempre. E ensinava isso a todos da tribo. Diz a lenda que essa tribo ainda existe, isolada no meio da floresta. E, desde aqueles tempos ancestrais até hoje, permanece sob as asas encantadoras da paz que somente os que ouvem a natureza com simplicidade conseguem alcançar.

