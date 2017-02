A sua postura diante dos problemas

Essa é uma frase bastante comum entre os amantes da psicologia. Embora seja possível encontrar pessoas buscando a resposta independentemente do contexto terapêutico, acredito que ela representa uma boa parte do atendimento de psicoterapia.

Entender onde as pessoas estão te prejudicando pode ser um começo importante, mas não é o único. Somente apontar a culpa das outras pessoas no seu problema, não irá resolve-lo, não irá fazer as coisas mudarem e não fará você se sentir melhor. É preciso entender o conflito para buscar mudanças.

Numa relação, mesmo que uma relação com conflitos, todos os envolvidos têm sua participação nos resultados. Parar de procurar um culpado para os problemas, pode ser um passo.

Todos acertamos e erramos diariamente, em nosso trabalho, em nosso casamento, com nossos amigos. Entender quais são os seus pontos a melhorar, permite que você perceba possibilidades de mudança em si mesmo.

É possível mudar a forma como você é afetado em situações de desordem, olhando para as suas atitudes e reações, para a forma como você lida com os seus problemas – ou seja: questionando qual a sua responsabilidade nisso.