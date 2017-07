A superação de Relâmpago McQueen

Com roteiro mais complexo e um veterano McQueen, lutando para atualizar-se em relação aos corredores mais jovens, a animação “Carros 3” se redime em relação ao seu antecessor e homenageia seu primeiro filme.

Surpreendido por uma nova geração de corredores incrivelmente rápidos, o lendário Relâmpago McQueen é repentinamente afastado do esporte que ama. Para voltar com tudo às corridas, ele precisará da ajuda da jovem treinadora Cruz Ramires. Com seu plano de vitória, mais a inspiração do Fabuloso Doc Hudson e alguns acontecimentos inesperados, eles partem para a maior aventura de suas vidas. E o teste final do campeão será na maior prova da Copa Pistão!

O longa se concentra em Relâmpago McQueen, agora piloto veterano – sendo que a história se passa 10 anos depois, das primeiras corridas dele- que necessitando atualizar-se passa a contar com a ajuda de uma novata treinadora, a hispânica Cruz Ramirez. Ele terá um novo rival Jackson Storm, um estreante das pistas, que assim como McQueen em suas primeiras corridas, mira apenas nas vitórias.

Os filmes anteriores da franquia arrecadaram mais de US$ 1 bilhão mundialmente. Porém “Carros 2”, mudou totalmente o foco de personagem, e não fui muito bem recebido por crítica e público. Com isso a direção deste terceiro longa foi trocada (passando para as mãos de Brian Fee ) com o objetivo de se aproximar mais da essência do primeiro filme.

A dublagem nacional traz nomes bem conhecidos da mídia e do mundo esportivo: O piloto Rubens Barrichelo, dá o tom à Cal Weathers, um corredor da equipe Dinoco e da mesma geração de McQueen, a modelo e atriz Giovana Ewbank será a treinadora Cruz Ramirez, já a jornalista Fernanda Gentil viverá Natália Certeza, uma repórter de automobilismo, com grande conhecimento em estatísticas de corridas e desempenho dos competidores. Finalizam o time os narradores da ESPN Everaldo Marques e Romulo Mendonça, que serão as vozes dos personagens que narram as corridas no filme.

“Carros 3” traz um novo ponto de vista em relação aos antecessores. Ele não faz da velocidade e das corridas seu cenário central. Traz menos gracinhas em seu enredo. Concentra-se mais em inspirações que surgem em momentos incertos, e em uma lição motivacional, mostrando que tudo depende de você. Pois mesmo que todos ao seu redor lhe incentivem, as coisas só mudam quando você acredita em si mesmo. Esta lição entra, a partir do momento, em que vemos Relâmpago McQueen perdendo sua hegemonia nas pistas para carros mais jovens, mais tecnológicos. Seu tempo está passando, assim como passa para todos nós, e ele sem encontra em uma situação complicada que o separa de um futuro que ainda poderia ser brilhante, ou uma aposentadoria forçada.

Com estreia dia 13 de Julho “Carros 3” é uma animação mais adulta, com roteiro mais elaborado, e uma carga dramática um pouco maior. É como um tributo ao primeiro filme, porém com uma história mais composta e bem executada.