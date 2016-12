A vida e suas surpresas

Fim de ano se aproximando, e consciente que já não participaria de nenhuma competição e os treinos perderiam seu ritmo.

Mas eu e ninguém somos sabedor das coisas que a vida nos reserva, por mais que temos o livre arbítrio para tentar decidir e planejar nossos desejos futuros.

O arbítrio é uma vontade gerada por uma determinada escolha. Mas é Deus que decidira por nós.

O que parecia ser uma semana como outra qualquer, a saúde manifestou problemas que mesmo pessoas que praticam esportes não estão isentos, os sintomas apresentados diante de um leigo, iria diagnosticar uma dor de cólica intestinal.

A dor aumentou de forma assustadora e para o hospital fui levado e exames de sangue e uma tomografia, foram solicitados pelo médico e após os resultados constatou apendicite aguda em um estágio bem critico que imediatamente fui submetido a uma cirurgia por vídeo-laparoscopia, que levou aproximadamente 2 horas.

Da dor ao susto, e o alívio veio recompensado pelos bons resultados, e a sete dias desse quadro inesperado, o pós-cirúrgico me determina um descanso mais do que absoluto e só devo retornar aos treinos na primeira semana de Fevereiro 2017.

Sem treino e pensar que nesse período de repouso, só vou comer, beber e dormir imagine como vou precisar focar as metas traçadas para 2017 e me policiar das tentações da culinária festivas do natal e réveillon.