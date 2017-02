Abandono de alunos no Ensino Médio chega a 6,3% em Osasco

O Ministério da Educação (MEC) fará uma busca ativa para localizar jovens de 15 a 17 anos que estão fora da escola. Em todo o país, 1,6 milhão adolescentes nessa faixa etária estão nessa situação, de acordo com os dados do Censo Escolar de 2015.

Em Osasco, de acordo com a Delegacia de Ensino, os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) que é responsável pelo Censo Escolar apontaram que em Osasco no ano de 2015, o total de matrículas no ensino médio na rede estadual de Osasco foi de 27027 alunos, desse total 6,3% dos alunos abandonaram a escola, o que dá aproximadamente 1700 alunos sem estudos. O Ensino médio envolve 1º e 2º e 3º anos, onde se concentram os jovens de 15 a 17 anos.

Os governos Federal junto com o Estadual estão fazendo uma campanha em busca desses jovens que abandonaram as escolas. Em Osasco, a Diretoria de Ensino está solicitando que pais, responsáveis e parentes procurem o órgão localizado na Rua Geraldo Moran, 271 no Jardim Umuarama ou procure uma escola estadual mais próxima da sua casa.