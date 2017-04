Academia de Carapicuíba se destaca em Sulamericano de Jiu Jitsu

A academia G13 de Carapicuíba vem se destacando na região pela a qualidade de seus atletas.

No último sábado, 8, participou do Sul Americano de Jiu Jitsu na cidade de São Paulo. A competição foi realizada pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu Esportivo.

A academia enviou para a competição cinco atletas, desses quatro subiram ao pódio. São eles: Sérgio Ferreira, o “Serginho”, que ficou com a terceira colocação. O André (Avatar) e Alison (Pumba) conquistaram a segunda colocação. Já o Alessandro (Nemo) subiu no lugar mais alto do pódio e se sagrou campeão de sua categoria.

A academia G13 fica na rua Sinval Brasil de Oliveira, 70, no Jardim Silvana em Carapicuíba.