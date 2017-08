Acidente com cinco adolescentes na Maria Campos em Osasco deixa um morto

Na madrugada deste domingo, 6, um grave acidente aconteceu na avenida Maria Campos em Osasco. Um veículo colidiu em um poste ao lado do estacionamento do WalMart/SuperShopping. Ainda não há informações sobre o motivo do acidente.

A batida foi tão forte que o carro ficou “em pé”. Dentro do veículo, as cinco vítimas eram adolescentes do sexo masculino, viaturas do SAMU de Osasco, Demutran e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Um adolescente morreu no local. As outras vítimas foram encaminhadas aos hospitais da região.