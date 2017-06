Acidente entre dois caminhões e carro bloqueia o Rodoanel sentido Osasco

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro causa interdições nos dois sentidos no Trecho Sul do Rodoanel, na Grande São Paulo, nesta segunda-feira (12). A batida ocorreu na altura do km 15, no limite entre as cidades de Osasco e Carapicuíba. Três pessoas ficaram feridas.

Um caminhão-tanque, que seguia no sentido Perus, bateu em um carro que estava parado na rodovia, acabou perdendo o controle da direção e invadindo a pista contrária, atingindo um outro caminhão, que pegou fogo após a batida. Os motoristas dos caminhões tiveram fraturas nas pernas e receberam atendimento. Ainda não há informações sobre o motorista do carro.

Por volta das 6h50, o caminhão tanque já havia sido retirado. O acidente deixa o trânsito lento no local, já que há interdições. Duas pistas estão bloqueadas no sentido Via Dutra e uma faixa está bloqueada para quem segue do lado contrário na ida para a cidade de Perus.

No sentido Régis Bittencourt, há lentidão de 5 km, do km 15 ao km 20. Já no sentido Perus, congestionamento do km 27 ao km 20.