Acidente mata avó e neta de Carapicuíba no interior de São Paulo

Duas pessoas da mesma família morreram em um acidente no trecho da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Cafelândia , na madrugada desta sexta-feira (15). De acordo com a Polícia Rodoviária, por volta das 3h45, um veículo de passeio acabou batendo na traseira de um caminhão carregado de cana.

No carro estavam a avó de 64 anos, duas netas de 9 e 14 anos, o pai das meninas de 34 e o avô de 70 anos. Todos são de Carapicuíba. A avó, que estava no banco da frente morreu no local, já a adolescente de 14 anos chegou a ser socorrida e levada para Santa Casa de Lins, mas não resistiu aos ferimentos. Ela estava sentado no meio do banco traseiro do carro.