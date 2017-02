Acusados de chacina em Osasco serão julgados pelo Tribunal do Júri

A juíza Élia Kinosita Bulman, da Vara do Júri e das Execuções Criminais de Osasco pronunciou quatro réus acusados de diversos crimes de homicídio. Com a decisão, eles serão levados a julgamento perante o Tribunal do Júri. Três policiais militares e um guarda-civil serão julgados pelo Tribunal do Júri de Osasco. O crime aconteceu em 13 de agosto de 2015 em Barueri e em Osasco

Consta dos autos que os acusados teriam cometido 24 crimes de homicídio – 17 consumados e sete tentativas. De acordo com a denúncia, os assassinatos foram motivados por vingança em razão da morte de um policial militar e um guarda civil municipal.

Ao proferir a decisão, a magistrada afirmou que há elementos suficientes nos autos que comprovam a participação dos réus. “Os elementos colhidos são de molde a se concluir que todos os réus devem ser julgados pelo Tribunal do Júri, pois há elementos suficientes de autoria, não se comprovando os álibis que trouxeram, e a singela narrativa restou, assim, isolada, de modo que a análise aprofundada das provas acerca da participação de cada um dos réus deverá ser feita pelo Juízo competente.”