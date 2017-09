Adolescente é apreendido com mais de 2 mil porções de drogas no Jardim Aliança

Policiais civis da Delegacia de Polícia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Osasco (Demacro) apreenderam , na noite de terça-feira (19/9), um adolescente por crime análogo ao tráfico de drogas.

A equipe levantou informações sobre uma casa, localizada no bairro do Jardim Aliança Aliança, que era utilizada para armazenar drogas, bem como identificaram um rapaz como o responsável pelo transporte dos entorpecentes.

Em frente ao endereço, abordaram o investigado. Na revista pessoal localizaram 2 porções de crack e 2 porções de cocaína. No interior do imóvel apreenderam mais 1.798 porções de cocaína e 298 pedras de crack. As porções já estavam embaladas individualmente, prontas para a venda