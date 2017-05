Adriana Cintra. A hair stylist fez das dificuldades da vida um incentivo para vencer. E conseguiu!

A moradora do Jaguaribe em Osasco, passou por muitas dificuldades, mas correu atrás de seu sonho, numa certa fase da vida, arriscou e se deu bem

A paulistana Adriana Cintra, nasceu e cresceu no bairro de Santo Amaro em São Paulo. De família humilde, por iniciativa própria, começou a trabalhar aos 13 anos, como assistente em uma escola infantil, de lá foi para lojas de shoppings (saudosa lembra que vendeu até disco de vinil). Aos 20 e poucos anos começou a se questionar sobre o que faria pra mudar sua vida, nem pensava em trabalhar como cabeleireira, não sabia nada sobre a profissão. Mas ainda assim, pensando nas possibilidades, com a ajuda e incentivo dos pais, abriu um salão bem simples, com a ideia de apenas administrar, logo no início teve problemas para contratar um cabeleireiro, não pensava que seria tão difícil. Então em uma conversa, um amigo lhe aconselhou a trabalhar na área para que adquirisse experiência. “O problema era que na época eu não sabia nem ligar um secador, eu só sabia ser cliente”, contou. E, por intermédio deste amigo, ela conseguiu emprego em um salão bem conceituado na cidade, a proposta dela era trabalhar de graça para que pudesse aprender, e assim foi. Pediu a ajuda dos pais, Joana e Alcides Cintra, que já a ajudavam nos cuidados de sua primeira filha, Maria Eduarda. Muito dedicada, logo conseguiu entrar para o quadro de funcionários assalariados, rapidamente cresceu como auxiliar. “Eu realmente amei, eu me encontrei, todo dia uma descoberta, e aquilo foi me envolvendo de uma forma, que eu fui ficando muito apaixonada pela profissão”, disse. Para complementar a renda passou a atender em casa, a oferecer hidratação para que lhe deixassem fazer uma escova. A clientela começou a crescer, e ela começou a investir em cursos, em materiais, inclusive fora do país, como Argentina, no Chile, foi para feiras em Nova Iorque e Paris. Abriu seu próprio salão em Moema, grande, bem estruturado, mas por questões pessoais, (Adriana casou e teve o segundo filho Pablo) sentiu-se pressionada a vender o salão. Ficou oito meses parada. Foram meses de muito sofrimento. Ela chorava. Sofria a ausência dos seus sonhos profissionais. Como se não bastasse, seu pai veio a falecer. Decidiu voltar ao trabalho a convite de uma amiga, voltou a atender na Granja Viana, em meio a tantos problemas e as lutas diárias, divorciou-se. Decidiu mudar de ares, mudar de vida, sair de Santo Amaro. Alugou um apartamento no Jaguaribe em Osasco. Trouxe toda a sua vida para cá, começou a se envolver na região, colocou os filhos na escola, espalhou currículos pelo bairro. Sempre que passava em frente ao JG (atual, Studio J Hair & Beauty), pensava “Eu quero trabalhar neste salão”. Em pouco tempo foi chamada em um outro grande salão, porém, determinada, ligou no JG e disse: “olha, eu deixei meu currículo aí vocês não me chamaram, mas o salão alí de cima me chamou, e eu vou começar lá na segunda-feira. Então se houver interesse em me chamar depois, é melhor vocês me chamarem agora, porque depois que eu começar lá eu não vou sair”. O inimaginável aconteceu: no dia seguinte retornaram sua ligação, marcaram uma entrevista e ela passou! “Trabalho aqui há cinco anos! Amo o que eu faço! Amo trabalhar com esse clima de festa! Aqui todo mundo é bom! Por isso meu trabalho cresceu muito!”