AES Eletropaulo fará a poda de 25 mil árvores na cidade

Representantes da AES Eletropaulo foram recebidos pelo prefeito de Osasco, Rogério Lins, em seu gabinete. Durante o encontro, a concessionária anunciou o investimento de 5,2 milhões para modernização da rede elétrica municipal, com o objetivo de melhorar a qualidade no fornecimento de energia e evitar a interrupção nos serviços.

Na reunião que contou com a presença dos secretários Cláudio Monteiro (Serviços e Obras) e Dulce Helena Cazzuni (Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão e Planejamento e Gestão), a distribuidora que possui quase 270 mil instalações em Osasco, dentre elas 95% são residenciais, informou que a previsão é que este valor contemple a manutenção de quase 300 km de rede elétrica e a substituição de 34 km de cabos para a rede Spacer, um cabeamento mais resistente à queda de galhos e árvores, além da poda de 25 mil árvores e a regularização de mais de 2 mil ligações de energia no Jardim Santa Maria e Jardim Padroeira. “Buscar economia e ainda mais eficiência nos serviços prestados para os osasquenses são alguns dos objetivos que queremos alcançar por meio de parcerias como esta com a Eletropaulo”, disse o prefeito.

Representada pelo gerente de clientes públicos, José Antônio Martins, a coordenadora de clientes públicos, Andreia Camara Andrade, e a gestora de clientes, Nadja Regina de Souza, a AES Eletropaulo ainda apresentou no encontro, projetos que estudam meios de gerar economia para Osasco e a projeção dos serviços para os próximos anos.