Agência do INSS em Barueri terá atendimento parcial na sexta-feira, 26

A Agência da Previdência Social em Barueri, que funciona na Avenida Municipal, 405, vai atender o público em horário reduzido, das 7h às 9h, nesta sexta-feira (26). A partir desse horário, a unidade terá o fornecimento de energia desligado, para que seja feita a manutenção da rede elétrica.

O horário normal de funcionamento da agência Barueri é das 7h às 17h. Os segurados que têm atendimento agendado ou perícia médica marcada para o período das 9h às 17h do dia 23 estão sendo avisados para que seja alterada a data em que serão atendidos.

Para mais informações sobre o funcionamento das unidades do INSS, as pessoas podem ligar para o telefone 135, da Central da Previdência Social, ou acessar o site www.previdencia.gov.br. Para realizar serviços como obtenção do extrato previdenciário (extrato do CNIS), histórico de crédito de benefício ou segunda via da carta de concessão, os beneficiários pode acessar o site meu.inss.gov.br. Para esses serviços, o interessado terá que criar uma senha no próprio site.