Agitando minha televisão

Ainda sobre o final de “Tempo de Amar”, Globo…

Gostei muito do último capítulo. Só achei que o Vicente, que estava sumido, voltou muito do nada.

Já uma crítica mais geral…

Não gostei de ver temas atuais em uma trama de época. Nada a ver. Apesar de que isso também acontece em “Orgulho e Paixão” e em várias outras tramas.

Ainda sobre “Orgulho e Paixão”…

Engraçado ver Gabriela Duarte , 43 anos, mãe na trama de um ator de 26, Maurício Destri. Mas logo me acostumo. Não sou daqueles que ficam cobrando realidade em tudo.

Ainda estou analisando melhor a novela. Só não curti muito o modo de falar das personagens. Muito didático. Talvez isso mude ao longo da trama.

Queria tanto ter vivido na década de 20.

Mudando de assunto…

Não canso de concordar com o ótimo Tiago Leifert. Eu quero me divertir e não ficar vendo gente fazendo protestos e outras coisas.

E na hora do futebol durante a semana…

O bom mesmo é assistir o “Superpop”, Rede TV. O programa da Luciana Gimenez sempre com temas picantes e debates sensacionais. Genial.

Ainda sobre Rede TV…

Continuo gostando muito de assistir “O Céu é o Limite”.

Neste horário também curto ver o Ronnie Von debatendo televisão na Gazeta.

Lembrei de algo…

Quebrou o controle remoto da televisão aqui de casa. Jesus! Isso é pior do que qualquer coisa. Causa ansiedade, dá depressão, é horrível. Aproveitando, um salve para quem inventou este aparelho fundamental na minha vida.

E foi surpreendente e triste a morte do produtor musical Miranda. O cara sempre se destacou como jurado em programas de música do SBT. Sempre o imaginei apresentando uma atração com entrevistas.

Já na reprise de “Luz do Sol”, Record…

Muito bom o par romântico, ou quase par, entre os personagens Veronica (Paloma Duarte) e Tom (Petrônio Gontijo). Mereciam até uma série.

Mudando de assunto…

Copa do Mundo chegando e começam várias e várias propagandas bobas e com cara de reprise. Poucas realmente agradam. Isso não vale para trilhas sonoras. Algumas são inesquecíveis.

Para fechar…