“Agora é um momento decisivo de fazer tudo o que a gente puder pra vencer essa partida”, diz Fernando Diniz sobre decisão desta quarta no Rochdale

Atual vice-campeão paulista, o Osasco Audax chega à última rodada da primeira fase do estadual mais uma vez em clima de decisão. Desta vez, o time luta para permanecer na elite do futebol. Com o treinador Fernando Diniz no comando, o Audax não abandonou suas características, mas também não conseguiu repetir a campanha do ano anterior, encarando o Santo André nesta quarta-feira em mais um momento decisivo na história do clube.

A temporada começou com grande destaque para o time de Osasco, que na estreia venceu o São Paulo, por 4 a 2, na Arena Barueri, com uma atuação para abrir os olhos dos próximos adversários. Mas com as forças divididas entre o estadual e a Copa do Brasil, a equipe osasquense não engatou uma sequência de vitórias apesar das boas partidas em que disputou e acabou se afastando do objetivo de avançar à segunda fase do torneio. Agora, na 12ª e última rodada, o Osasco Audax não tem mais chances de classificação, mas ainda precisa decidir o seu destino e só a vitória interessa.

– A gente não queria que chegasse dessa forma, decidindo pra permanecer na divisão, mas é com emoção. Temos que trabalhar muito, como temos trabalhado durante o campeonato. A pontuação do Audax não confere com o desempenho do time. Jogamos bem muitas partidas que acabamos não pontuando e agora é um momento decisivo de fazer tudo o que a gente puder pra vencer essa partida – comentou Fernando Diniz.

Depois da grande campanha de 2016, Fernando Diniz precisou reestruturar sua equipe. Com o sucesso no estadual, a perda de jogadores para clubes grandes foi um processo natural. E no segundo semestre, o treinador recebeu em mãos um novo clube e uma nova missão: comandar o Oeste – em parceria com o Audax – durante a Série B do Campeonato Brasileiro.

Fiel ao grupo osasquense, o treinador negou grandes propostas e encarou o desafio. A partir da segunda rodada, Diniz passou a ditar o ritmo dos jogos do Oeste na beirada do gramado. Porém com uma nova equipe em formação, as dificuldades apareceram e o clube definiu seu destino apenas na última rodada, quando conseguiu o improvável e venceu o Náutico fora de casa, selando a permanência na divisão. Mais uma vez, Fernando Diniz ficou e se comprometeu com o quarto Campeonato Paulista da Série A-1 do Osasco Audax e da sua carreira.

– Um aspecto muito importante foi a mudança quase que completa do elenco do ano passado pra esse ano e da base do time nós perdemos praticamente oito jogadores que eram titulares. Então, como o campeonato é muito curto, a gente não conseguiu ajustar o melhor time possível no começo, até porque a pré-temporada não é muito fiel na maioria das vezes ao que vai acontecer no campeonato. Fizemos muitas trocas e nesse momento final acabamos encontrando um time que se encontrou melhor, que teve um encaixe com mais harmonia – explicou o treinador.

Na última rodada, o Audax chega precisando de uma vitória para superar outros adversários na tabela, inclusive a própria equipe do Santo André, que também luta contra o rebaixamento. Com um triunfo e uma combinação de resultado, o time de Fernando Diniz seguirá na divisão principal pelo quinto ano consecutivo.

– Eu acho que minha carreira inteira foi marcada por momentos como esse de decidir alguma coisa no momento final. E o que a gente tem que fazer é o que a gente sempre fez, que é dar o melhor, reunir todas as nossas energias, se unir em termo de um objetivo em comum verdadeiramente, usar da força da relação que a gente sempre teve aqui pra poder estar muito forte pra decidir e conseguir nosso objetivo – finalizou.

A partida, com cara de final de campeonato, será disputada nesta quarta-feira (29), às 21h45, no Estádio Prefeito José Liberatti, em Osasco.