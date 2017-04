Aguimarães vence com apoio de João Paulo e Valmir Prascidelli eleições do PT de Osasco

No último domingo, 9, o diretório do PT de Osasco passou por eleições através do Processo de Eleição Direta (PED), na disputa o ex- vereador Aguimarães que contava com o apoio do ex-deputado federal João Paulo Cunha e do atual deputado federal Valmir Prascidelli, do outro lado estava Nelson Mathias, ou o popular Nelsinho, que contava com o apoio do ex-prefeito de Osasco, Emídio de Souza. Na cidade é clara a divisão dentro do PT entre esses dois grupos.

A eleição foi tranquila, de acordo com o PT osasquense compareceram no local da votação 1236 pessoas, dessas 771, ou 64, 95% votaram em Aguimarães. O vitorioso comandará a sigla na cidade por três anos.

A vitória de Aguimarães mostra a força de João Paulo Cunha dentro do partido e a decadência de Emidio de Souza dentro do diretório municipal.