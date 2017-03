Ai de nós, não fosse elas

Em uma semana marcada pelo Dia Internacional da Mulher e suas lutas mundo afora, chamou a atenção no Brasil e fora dele as declarações infelizes do presidente da República, Michel Temer, acerca do papel e importância das mulheres na sociedade brasileira e no mundo contemporâneo.

Embora tenha tratado, dentre outros, da participação cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho, o chefe do executivo brasileiro escorregou feio ao reduzir o papel feminino ao controle de preços de supermercados, aos afazeres domésticos e criação de filhos para a manutenção da ordem da sociedade.

É evidente que estas (exceto a história de controle de preços que mais parece coisa da época do Plano Cruzado do Sarney) são funções que a mulher de nosso tempo também cumpre, mas é uma visão muito raquítica do universo feminino.

As palavras de Temer revelam não apenas uma compreensão diminuta do protagonismo feminino, como também desconsidera que uma parte dos homens também tem desempenhado mais efetivamente funções antes associadas apenas às mulheres. Marcela Temer também acabou chamando a atenção, menos pelo que disse e mais pelo que não disse, pois seu discurso durou menos de dois minutos. Considerando a relevância do tema, era de se esperar que o discurso de uma primeira dama fosse mais longo e aprofundado, em consonância com os desafios e lutas enfrentados pelas mulheres do Brasil e de todo o mundo. Talvez e inspirada no marido, tenha considerado que “quem muito fala dá bom dia a cavalo” e preferiu economizar nas palavras.

No Brasil as mulheres já estudam mais em relação aos homens, muitas cumprem duplas jornadas de trabalho (fora e em casa), mas ainda recebem salários menores que os homens. Elas formam a maioria da população, mas são vítimas frequentes de violência, especialmente a doméstica. Muitas têm empregos informais e são a única fonte de renda da família. Como se pode ver, ainda há um abismo a ser transposto, pois o preconceito e o machismo são grandes. Nas redes sociais vemos uma enxurrada de homenagens ao gênero, que muitas vezes não encontram o eco necessário e justo no dia a dia. É imperativo que se avancemos no reconhecimento da importância da mulher em nossa sociedade, mas isso não deve ser da boca pra fora. É preciso uma reflexão pessoal seguida de mudança de postura.

Estou cercado, começando por minha casa e minha família, de exemplos de mulheres protagonistas de seu tempo, que vão à luta e contribuem para diminuir as diferenças de gênero ainda grandes em nosso país. Ai de nós, não fosse elas! Estas mulheres me dão muito orgulho e, por isso, a minha homenagem.