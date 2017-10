Alarme dispara e entrega ladrão de moto no Quitaúna

A Polícia Militar, por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar, realizou nesta quarta, 4, às 13h47 pela Rua Nossa Senhora Imaculada Conceição no bairro de Quitaúna em Osasco, a prisão de um indivíduo por Roubo.

A prisão ocorreu quando em patrulhamento, a equipe deparou com um indivíduo conduzindo uma motocicleta com o alarme disparado, sendo realizada abordagem, após consulta veicular e pessoal nada de ilícito foi constatado; ao indagar o indivíduo, que se encontrava bastante nervoso, a respeito da procedência da motocicleta, este acabou confessando que havia efetuado o roubo deste veículo à instantes, juntamente com outro indivíduo que já não se encontrava mais pelo local.