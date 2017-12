Alckmin autoriza investimento de R$ 14 milhões para obras em Carapicuíba

O governador Geraldo Alckmin assinou nesta quinta-feira, 14 de dezembro, no Palácio dos Bandeirantes, o 12º lote de convênios do ano, com 251 municípios paulistas, incluídos aqui os contratos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI. Ao todo são 281 convênios, com investimento total de R$ 77,68 milhões.

Carapicuíba receberá R$ 14.679.781,69 para construção de passagem de nível do sistema viário Mário Covas e construção do boulevard de interligação do calçadão à Fatec/Etec.

Os convênios estão divididos em duas secretarias: Secretaria Estadual da Casa Civil e Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude. São 51 convênios da Casa Civil com investimentos de R$ 12, 9 milhões em obras de infraestrutura urbana – reformas, recapeamento asfáltico, entre outras.

Já a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude assina 225 autorizações do governador com 213 municípios, totalizando investimentos de R$ 35.025 milhões para a implantação de quadras de futebol society e pistas de skate.

No mesmo evento, o governador também assinou cinco contratos do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEF, com cinco municípios da região metropolitana: Carapicuíba, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Franco da Rocha e Embu Guaçu. O valor total é de R$ 29,75milhões.

Desde o início do ano, o Governo do Estado já firmou 1.409 convênios no valor total de R$ 240 milhões.