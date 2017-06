Alckmin chama 126 professores de Osasco aprovados em concurso

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo publicou na edição desta sexta-feira (9) o edital com as datas para escolha de vagas de 126 professores remanescentes do concurso PEB II (Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio) de Osasco. No ano passado, o governador Geraldo Alckmin autorizou a convocação dos últimos 20 mil aprovados no certame de 2013. As sessões de escolha de vagas estão marcadas para os dias 21 e 22 de junho.

A escolha de vagas e chamada são regionalizadas, divididas por disciplinas e contemplam as 91 Diretorias de Ensino. Além das datas, o edital traz também o horário e endereço. A seleção foi feita com base no desempenho dos candidatos e na classificação final. A previsão é que os educadores já atuem no 2º semestre.

Os novos docentes se somam aos outros 50 mil já nomeados pela Secretaria nos últimos três anos. O concurso foi o maior do magistério paulista e prevê a contração de 59 mil. Na época, o certame registrou recorde com 322,7 mil inscrições.

Participaram da seleção educadores das disciplinas de Arte, Biologia, Ciências Físicas e Biológicas, Educação Física, Física, Filosofia, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia ou para atuar nas áreas da Educação Especial.