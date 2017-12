Alckmin entrega o Viaduto Ameríndia e 2km do Corredor Metropolitano Oeste

O governador Geraldo Alckmin inaugurou nesta quarta-feira, 27, em Itapevi, um novo viaduto ligando o Corredor Metropolitano à Rua Ameríndia e 2 km de viário entre o Terminal Jandira e a divisa com o município de Itapevi.

Com 330m de extensão total, o viaduto vai proporcionar mais segurança a pedestres e motoristas, pois será fechada uma passagem de nível que atualmente serve de travessia e acesso entre bairros. A medida também beneficia os usuários da Linha 8-Diamante da CPTM, uma vez que os trens poderão desenvolver maior velocidade naquela área.

O viaduto – o segundo a transpor a via férrea na região – está localizado entre as estações da CPTM Engenheiro Cardoso, em Itapevi, e Sagrado Coração, em Jandira. Dispõe de passeio com 1,50m e espaço para ciclovia com 2,50m de largura. Conta ainda com dois acessos: pelo lado sul (bairro Vila Dr. Cardoso) o acesso se dará pelo corredor de ônibus, em ambos os sentidos, através da Rua Rosângela Marina Limas, altura no nº 600, Rua André Cavanha, altura do nº 100 e Rua Eduardo de Abreu na junção com a Rua Georgina. Pelo lado norte (bairro Jardim Vitápolis) o acesso se dará no cruzamento da Rua Ameríndia com a Rua Sideral.

Viário concluído

Os 2km de viário novo com sinalização entregues à população estão localizados entre o Terminal Jandira e a divisa com Itapevi. O trecho inclui as paradas Prestes Maia, Mariana e Rosa Maria do Corredor Metropolitano. Para 2018 estão previstos ainda a entrega do viário do trecho pós-viaduto até a Estação Engenheiro Cardoso e a finalização de viário até Itapevi.

Corredor Metropolitano Itapevi – São Paulo

Empreendimento dividido em quatro trechos:

• 1º trecho (5 km entre as cidades de Itapevi e Jandira) – obras retomadas em novembro/2015 com previsão de entrega em 2018.

• 2º trecho (Jandira-Carapicuíba, de 8,8 km, incluindo o Terminal Carapicuíba, uma Estação de Transferência e 9 Estações de Embarque e Desembarque). Obras previstas: cobertura do Terminal Carapicuíba, Estação Barueri, viaduto em Carapicuíba e alças de acesso e acabamento em 10 paradas de embarque e desembarque no trecho. Previsão de retomada das obras: 2018. Previsão de término (incluindo o Terminal Carapicuiba): 2019.

• 3º trecho (Trecho Carapicuíba – Terminal Osasco km 21, com 2,2 km de extensão, terá duas estações de embarque e um terminal). Em 16/08 foi entregue o Terminal Luiz Bortolosso (km 21). Previsão de conclusão do trecho: 2019.

• 4º trecho (Trecho Terminal Osasco km 21 – Vila Yara, com 7,6 km de extensão, um terminal de Integração na Vila Yara e 10 estações de embarque). Os projetos básico e executivo foram concluídos e o trecho conta com LP. Características: 23,6 km de extensão, irá do futuro Terminal Itapevi (junto à Estação da CPTM), até o terminal Vila Yara (na divisa entre Osasco e São Paulo). As obras de reforma e ampliação do Terminal Vila Yara têm previsão de início em 2018 e conclusão em 2019.