Alckmin entrega obra anti-enchente no valor de R$ 38,8 milhões em Osasco

O governador Geraldo Alckmin entregou oficialmente nesta segunda-feira (26), em Osasco, a primeira etapa das obras de canalização do Ribeirão Vermelho. A obra concluída tem 1,2 mil metros e está localizada entre a ponte da Avenida Luiz Rink (na altura do Braço Morto do Tietê) e a ponte da avenida Presidente Médici.

Além da entrega da obra, Alckmin assinou a autorização para a canalização de mais um trecho do Ribeirão Vermelho, na divisa dos municípios de São Paulo e Osasco, entre a avenida Presidente Médici e a Rodovia Anhanguera.

“A obra ficou muito bonita, bem feita. Já surtiu efeito porque, no último verão, reduziu bastante a questão das enchentes. E hoje estamos assinando para o início da segunda fase, com mais 2,6 km de canalização do Ribeirão Vermelho, que beneficiará São Paulo e Osasco”, disse Alckmin.

Com investimentos previstos de R$ 38,8 milhões, a canalização vai permitir elevar a capacidade de vazão do Ribeirão Vermelho de 60 para 125 metros cúbicos por segundo, de modo a prevenir inundações. As obras devem beneficiar mais de 100 mil pessoas, nos municípios de São Paulo e Osasco.

Os recursos são provenientes do Governo do Estado e do orçamento geral da União, por intermédio do Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal. As obras são de responsabilidade do DAEE (Departamento de Água e Energia Elétrica).