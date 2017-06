Alckmin estará em Osasco na próxima segunda, 26, para assinar parceria com Rogério Lins

A Prefeitura de Osasco, em parceria com o governo do Estado, entregará a reforma da estação CPTM/Quitaúna, na segunda-feira, 26, a partir das 9h com a presença do governador Geraldo Alckmin.

Em seguida o governador e o prefeito Rogério Lins seguirão para a zona Norte, no Rochdale, onde assinarão o termo para início da segunda etapa das obras de canalização do Ribeirão Vermelho e entregarão a ponte que fará a ligação entre a avenida Ônix e rua Ciriema.

SERVIÇO:

Entrega da reforma da estação CPTM/Quitaúna

Data: 26/6

Hora:9h

Local: Avenida dos Autonomistas, Km 18

Assinatura do termo segunda etapa de canalização do Ribeirão Vermelho

Data: 26/6

Hora: 11h

Local: Avenida Ônix s/n, Rochdale