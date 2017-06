Alckmin inaugura a maior estação da América em Barueri

A ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Barueri foi inaugurada na manhã desta quarta-feira (7). A estação é uma das maiores da América Latina, capaz de tratar o esgoto de mais 1,2 milhão de pessoas – o equivalente à população de Campinas.

“A gente fica muito feliz de, na Semana do Meio Ambiente, poder entregar a maior estação de tratamento de esgoto da América Latina”, afirmou o governador Geraldo Alckmin. “Nós fizemos praticamente um quarto de todas as ETEs do Estado de São Paulo. Uma grande obra, para a saúde da população e para a preservação do nosso meio ambiente”, disse.A ETE, que processava 9.500 litros por segundo de esgoto, passa a tratar 12 mil litros. O investimento é de R$ 390 milhões, com recursos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), e integra o Projeto Tietê. Com isso, 216 milhões de litros de esgoto por dia deixam de ir para os rios sem tratamento em diversos bairros do centro e das zonas sul, norte e oeste da capital e nas cidades de Barueri, Carapicuíba, Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Osasco e Taboão da Serra.