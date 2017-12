Alckmin libera R$ 1,27 milhão a Barueri para ações de segurança no trânsito

Em cerimônia no Palácio dos Bandeirantes, o governador Geraldo Alckmin autorizou 36 municípios a fazer parceria com o Detran.SP e o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito – programa do Governo de São Paulo que visa reduzir pela metade o número de óbitos no Estado. Além de apoio técnico para criação de projetos, as parcerias preveem também recursos financeiros para viabilizar melhorias viárias e ações de educação para o trânsito. “Aqui estamos tratando com uma vacina essa que é a terceira causa de morte no mundo todo. Não é doença, é acidente rodoviário. E, geralmente, perto das cidades, onde tem mais bairros, cruzamentos, pessoas andando a pé, de bicicleta”, explicou o governador. “Por isso, resolvemos fazer esse programa e fomos buscar o dinheiro da multa. Aquele que comete infração, ele vai financiar a segurança no trânsito”, comentou.

O município de Barueri receberá R$ 1,27 milhão para 8 ações de combate à violência no trânsito. Entre os critérios para a escolha das cidades estão o número de habitantes e a proporção de óbitos causados por acidentes de trânsito. As fatalidades nos 36 novos municípios conveniados correspondem a 10% das ocorrências no Estado em 2017. A partir de agora, o Movimento Paulista passa a trabalhar em conjunto com 103 cidades que abrigam 78% da população e registram 69% das fatalidades. “Com essa nova leva de assinaturas, avançamos, em apenas dois anos, de 15 para 103 municípios conveniados ao Detran.SP e ao Movimento Paulista. As parcerias são o ponto de partida para projetos que tornam nossas ruas e estradas mais seguras”, afirma a coordenadora do programa, Silvia Lisboa.

A cerimônia também marcou a assinatura de convênios com 13 municípios que já iniciaram os planos de ações, que serão viabilizadas por meio de R$ 21,1 milhões em recursos. São eles: Barueri, Botucatu, Campinas, Guarulhos, Hortolândia, Itapecerica da Serra, Itapeva, Itaquaquecetuba, Jaú, Limeira, Mauá, Salto e São Bernardo do Campo. “Primeiro fechamos o protocolo com o município para que estude junto com o nosso grupo de trabalho quais as melhores intervenções. Definidas as intervenções, quanto custa, aí fazemos o convênio e passamos o dinheiro”, descreveu Alckmin.

Entre as intervenções a serem realizadas nos municípios estão a construção de lombofaixas, gradis de proteção, adequação e implantação de calçada, defensa metálica, faixa de pedestre, rampa de acessibilidade, sinalizações e instalação de fiscalização eletrônica.