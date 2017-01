Alexandre Bussab deve ser anunciado como secretário de Indústria, Comércio e Abastecimento

O dentista das estrelas Alexandre Bussab, que tem participação no programa Hora do Faro da TV Record e é colunista do site do Correio Paulista deve ser o indicado para assumir a secretaria de Indústria, Comércio e Abastecimento (Sica) de Osasco. O anúncio vai acontecer amanhã às 18h na sala Osasco.

O empresário tem um consultório na Vila Yara e sempre esteve ao lado de Rogério Lins.

As perguntas que ficam para essa indicação: Como os vereadores eleitos do PRP: Daniel Matias e Ribamar Silva e os suplentes Altair da Padaria e o Santa Maria vão receber essa indicação? Eles aprovam? Será que eles foram consultados?